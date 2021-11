La búsqueda de la fosa común de Facinas, pendiente de la autorización del Obispado

La búsqueda de la fosa común que según el mapa de fosas de Andalucía estaría en el cementerio de Facinas, propiedad de la Iglesia, se encuentra atascada en la gestión administrativa en el Obispado. La oficina episcopal y el Ayuntamiento de Tarifa discrepan sobre si el correo electrónico enviado por el segundo para solicitar el acceso y actuación en el cementerio es válido o no como petición. El Consistorio espera ahora a que el Obispado aclare cómo actuar para poder continuar con los trabajos de localización de fosas comunes del municipio iniciados antes del verano.

El Ayuntamiento de Tarifa está desarrollando un Proyecto de indagación, localización y delimitación de las fosas comunes en el que trata de encontrar las tres fosas concretas localizadas en el municipio según el mapa de fosas de Andalucía. Dos de ellas estarían localizadas en Facinas, en su actual cementerio y en la zona de Vico. En el cementerio de Tarifa estaría la fosa de mayor tamaño, en la que se calcula que habría unos 90 cuerpos.

Tras una labor de investigación previa, ahora se están realizando unas prospecciones con georradar, un trabajo que se ha hecho ya en Tarifa (se está a la espera de los resultados) y se quiere hacer en el cementerio de Facinas y posteriormente, en el de Vico.

Es en este punto en el que se ha atascado el trabajo de Facinas. Según explica la concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Tarifa (y diputada de Memoria Democrática), Lucía Trujillo, "nosotros enviamos un correo electrónico con el proyecto solicitando autorización para ello y por contacto telefónico se nos contestó que había llegado y que se ponían a ello. Hasta hoy".

El Obispado no considera suficiente ese correo, que considera un email meramente informativo, pero no una solicitud. "No se ha recibido ninguna notificación por parte del Ayuntamiento de Tarifa, la Diputación Provincial de Cádiz, ni de ninguna otra administración pública en la que soliciten a este obispado la autorización para la realización de trabajos en el Cementerio de Facinas, habiendo tenido noticias de tal proyecto de actuación únicamente por el envío de un simple email informativo", asegura en un comunicado.

Ante esa respuesta, el Ayuntamiento de Tarifa ha solicitado a la oficina de monseñor Zornoza que aclare cuál es el procedimiento a seguir para poder acceder al cementerio de Facinas. No debería haber problemas: en el mismo comunicado, la Diócesis de Cádiz y Ceuta se declara "dispuesta a colaborar -como siempre ha hecho- con las distintas administraciones públicas, en la medida de sus posibilidades, en asuntos de interés para los ciudadanos y cumpliendo con la normativa vigente". Y en ningún momento, remarca, "ha desautorizado el acceso al Cementerio de Facinas, para realizar un estudio (prospección geofísica) y acometer los trabajos", como se había dado a entender por error inicialmente.

El Consistorio realizó a finales de la pasada semana excavaciones en el cementerio para la localización y exhumación de los restos mortales de dos vecinos de la localidad, José Cote Guerra y Juan Romero Herrera, fusilados en 1948 en aplicación de la Ley de Fuga. Pero no han tenido resultado, explica Trujillo. "Se han hecho cuatro catas en zonas diferentes, pero no se encontraron los cuerpos que esperábamos, donde decía la documentación que estaban".

El Ayuntamiento de Tarifa acomete este proyecto a través de las ayudas concedidas por el Ministerio de la Presidencia y la Memoria Democrática a la FEMP y con la colaboración de la Diputación de Cádiz.