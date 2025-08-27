Facinas reclama su inclusión en las ayudas por incendios forestales y critica al Ayuntamiento de Tarifa

El alcalde pedáneo de Facinas, Cristóbal Iglesias (PP), ha mostrado públicamente su malestar tras conocerse que la pedanía tarifeña no figura entre las zonas catastróficas reconocidas por el Gobierno para acceder a ayudas por los incendios forestales registrados este verano.

En un mensaje difundido a través de la página de Facebook de la ELA de Facinas, Iglesias ha recordado que el primer incendio en el municipio de Tarifa se produjo el pasado 3 de julio en Facinas, en las inmediaciones del parque eólico de El Pedregoso. El fuego, originado en un aerogenerador y que se vio favorecido por fuertes rachas de levante que alcanzaron los 70 km/h, obligó al desalojo preventivo del geriátrico local, con cerca de 100 residentes, además de algunos vecinos, y afectó a más de 200 hectáreas de matorral, pastizales y arboleda, así como a parcelas municipales agroganaderas y terrenos particulares.

“Aquí también lo pasamos muy mal. No entiendo por qué desde el Ayuntamiento de Tarifa se ignora el incendio de Facinas y no se le da la misma importancia que a los demás”, reprochó Iglesias al alcalde de Tarifa, José Antonio Santos (PP), en un comentario en la publicación en el Facebook del Ayuntamiento tarifeño en el que el regidor valoraba de forma positiva la inclusión del municipio en estas ayudas sin que se refiriera a Facinas. Sin embargo, en declaraciones a Europa Press, Santos sí ha hecho este miércoles referencia al fuego que afectó a la pedanía. “Los incendios de este verano han sido muy perjudiciales para Tarifa, han hecho mucho daño en zonas con numerosos alojamientos turísticos y viviendas”, recalcó, al tiempo que advirtió de los efectos medioambientales y económicos sobre el campo y la hostelería local.

El Consejo de Ministros aprobó este martes, 26 de agosto, la declaración de Tarifa como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil —la antigua “zona catastrófica”— tras el incendio del 5 de agosto en Torre de la Peña, que calcinó unas 283 hectáreas y forzó la evacuación de 1.500 personas, y el que se originó el 11 de agosto en la Sierra de la Plata, que afectó de lleno a la urbanización de Atlanterra, arrasó otras 300 hectáreas y obligó a sacar de sus casas y alojamientos turísticos a más de 2.000 personas. En el listado también se encontraba Algeciras por el fuego del 11 de julio en el paraje de Botafuegos arrasó varias hectáreas y obligó a desalojar a 45 familias, cortar la línea ferroviaria y suspender el suministro eléctrico.

La Ley de Protección Civil prevé que los afectados puedan optar a indemnizaciones por daños personales, viviendas y enseres, además de reducciones fiscales y bonificaciones en cotizaciones. En casos de mayor gravedad, las compensaciones pueden alcanzar hasta 18.000 euros por fallecimiento o incapacidad y entre 2.500 y 15.000 euros por daños materiales. También se contemplan medidas de apoyo a explotaciones agrarias y contratos de emergencia para acelerar la recuperación de infraestructuras.