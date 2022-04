"En la pandemia nos volcamos con los vecinos, ahora recuperaremos proyectos emblemáticos"

El segundo mandato de Francisco Ruiz Giráldez al frente del Ayuntamiento de Tarifa, del que ahora se cumplen tres años, ha estado marcado por la pandemia en una ciudad en la que el turismo juega un papel determinante. El Consistorio se volcó con los vecinos más perjudicados y con la pequeña y mediana empresa y puso en marchas ayudas directas al sector, como el Bono Impulsa Tarifa, que han ayudado a que una vez levantadas las restricciones la ciudad del viento haya respondido con fuerza. Los datos de ocupación hotelera en 2021 fueron un 5% mejor que en 2019 y los datos de desempleo, con Tarifa como el municipio de Cádiz de entre 10.000 y 40.000 habitantes con menos paro, evidencian que se está logrando desestacionalizar el turismo. El coronavirus también ha dejado aparcados proyectos que han empezado a recuperarse y que empezarán a ver la luz pronto.

-¿Cómo ha afectado el coronavirus a Tarifa?

-Han sido dos años absolutamente condicionados por la pandemia. Hemos invertido todo nuestro tiempo en cuidar a nuestros convecinos de forma intensa. Esa era nuestra misión principal. Ahora que estamos volviendo a la normalidad estamos intentando reactivar la economía. Uno de los objetivos era que el sector productivo mantuviera el músculo con ayudas al comercio local y bonificaciones en tasas y cánones para cuando se reactivase la actividad estuviéramos en una buena situación. Eso se ha conseguido porque el verano pasado el sector turístico tuvo muy buenas cifras en cuanto a ocupación e incluso los datos de 2021 comparados con 2019 son un 5% mejores. Se debe a la buena acogida del turismo nacional, aunque en Semana Santa hemos visto que comienza a reactivarse el internacional.

-¿Se ha notado esa reactivación en el desempleo?

-Desde febrero Tarifa es el municipio con menor tasa de paro de la provincia entre las localidades de entre 10.000 y 40.000 habitantes (con un 22, 70%). Eso lo hemos conseguido entre todos, con la colaboración entre el sector privado y el público con la desestacionalización del turismo en meses que todavía no son muy potentes. Ese empeño de las dos partes está empezando a dar sus frutos y estamos en esa senda de crear empleo y bienestar durante todo el año.

-El Ayuntamiento ofreció ayudas directas al sector.

-Gracias a la buena situación económica que tenemos, saneada, pudimos usar fondos propios para lanzar ayudas al pequeño y mediano comercio, como el bono impulsa Tarifa. También pusimos en marcha un plan de empleo de inserción socio laboral y bonificaciones en las tasas de mesas y sillas y en el canon de algunas cuestiones importantes para el sector productivo.

-¿Tan buena es la situación económica del Ayuntamiento?

-Cuando entramos teníamos un remanente negativo de 11 millones de euros, con un superávit de 1 millón de euros y un periodo medio de pago a proveedores de 47 días. Ahora tenemos un superávit de casi 9 millones de euros, un remanente positivo de 20 millones de euros y un pago a proveedores a 8 días. Queda mucho por hacer y dentro de las normas fiscales que nos permite Hacienda tendremos que hacer inversiones potentes y mejoras de servicios para la ciudadanía.

-¿Qué se ha quedado en el tintero en este tiempo?

-Hay tres proyectos principales, aunque esperamos recuperar el tiempo perdido este año. Uno es la revisión del PGOU y estamos avanzando en su licitación antes de final de año. También está pendiente la venta de un terreno en el campo de fútbol para hacer un hotel emblemático en el municipio, y el otro proyector turístico que tenemos con Metrovacesa con una inversión de 70 millones de euros en Albacerrado. Este está un poco más avanzado, al plan parcial le falta la aprobación definitiva y ya estamos trabajando en el proyecto de urbanización y reparcelación.

-¿Qué actuaciones tienen previstas para solucionar la escasez de viviendas asequibles?

-Vamos a darle un impulso a las viviendas de protección oficial. En el último trimestre del año va a comenzar la construcción de 55 viviendas de VPO en Albacerrado. También están previstas 30 en el Olivar y 12 en Tahivilla para que los jóvenes del municipio y personas que tengan un proyecto de vida puedan desarrollarlo en Tarifa. Estamos desarrollando el Plan municipal de vivienda y suelo para planificar la disposición de diferentes terrenos y viviendas para la ciudadanía. En una proyección inmediata, a tres años es posible que en la zona de crecimiento de Tarifa, en el Guijo-Albacerrado, haya proyectadas en torno a 550 viviendas de VPO y a medio plazo en la zona de Metrovacesa también se contempla vivienda protegida. Tenemos lo bueno del turismo, que es la reactivación económica, y lo malo, los altos precios del alquiler y compra de viviendas.

-¿En qué situación está el proyecto de Valdevaqueros?

-Los promotores de Montevaqueros siguen con el procedimiento administrativo, que tuvieron que iniciarlo prácticamente desde cero. Nosotros siempre hemos dicho lo mismo, que la inversión tiene que adaptarse a Tarifa y no Tarifa a la inversión. Parece que van a bajar muchísimo la densidad urbanística, van a contemplar el tema paisajístico y les hemos pedido que la huella de carbono que deje esa construcción sea mínima o tienda a cero, que los recursos que necesiten sean de autoabastecimiento.

-¿Y el de Atlanterra?

-La situación es distinta porque es de un plan que fue aprobado en 2001. La Junta lo incluyó en la unidad aceleradora y parecía nuevo, pero ya hay zonas desarrolladas y nosotros vamos dando licencia conforme se van solicitando. En su día estaba previsto un campo de golf y hemos enfocado el trabajo en garantizar el suministro de agua en la zona con la incorporación de Tarifa en el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana para lograr una mayor eficiencia del ciclo integral del agua. Ya se ha construido un terciario para reutilizar las aguas residuales para el riego de jardines y este año vamos a invertir parte de los 600.000 euros del convenio ente Hacienda y la Mancomunidad que nos corresponden en una red separativa para que las urbanizaciones puedan usar esa agua.

-¿Qué otras mejoras conlleva ser parte de ese consorcio?

-Nos permitirá traer el agua a Atlanterra por una tubería. Además, en el caso de que fuera necesario, esa agua llegaría al resto del municipio y garantizaríamos el abastecimiento no solo con el embalse de Almodóvar, sino también trayéndola de la zona gaditana. Es una tranquilidad para el desarrollo de Tarifa.

-En este mandato ha comenzado la recuperación de la Isla de Tarifa.

-Es uno de los proyectos de los que más orgullo y más ilusión tenemos. El del edificio anexo al faro va a ser un centro de interpretación y de acogida de visitantes y va a ser un gran atractivo. Esperamos poder tenerlo ya en marcha antes de final de año, entre septiembre y octubre es la fecha. Y estamos trabajando en muchas actuaciones de planificación.

-Pérez Villalta tiene un proyecto cultural interesante para la isla.

-Tenemos un proyecto cultural muy bonito de su mano con un museo al aire libre con esculturas en diferentes lugares de la isla que tenemos que compartirlo con la delegación territorial de Cultura. Forma parte de un proyecto global que presentamos a los fondos Next Generation en el que solicitamos la restauración integral de la isla con un presupuesto de unos 7 millones de euros. Además del proyecto de Guillermo Pérez Villalta, contempla la restauración de los monumentos que son BIC y la recuperación de zonas ambientales con la retirada de las construcciones que no tienen valor cultural. La isla es una zona de reserva y la joya de la corona del Parque Natural del Estrecho. Hay otra parte de divulgación, en una zona que está horadada donde pretendemos hacer un acuario para mostrar los fondos marinos y la fauna de la zona. Todo esto permitirá un disfrute de la isla a nivel integral.

-¿Cómo entronca la recuperación de la isla con el entorno?

-Estamos inmersos en la elaboración del diagnóstico de la Agenda Urbana local, un proyecto piloto a nivel estatal en el que solo 70 municipios han recibido la subvención. Esto nos permitirá desarrollar el plan de acción, que garantizará que Tarifa sea una ciudad amable y sostenible social y medioambientalmente. También estamos desarrollando el Plan municipal contra el cambio climático y tenemos en marcha un estudio para unas zonas de bajas emisiones en el centro aumentando las zonas peatonales. En Semana Santa hemos ampliado la zona peatonal en la calle Alcalde Juan Núñez para que el frontal costero que va desde el Puerto hasta la isla sea un bulevar.

-¿Qué tienen pensado para recuperar el Castillo de Santa Catalina?

-Tenemos un plan de mejora de todo el entorno. La primera actuación será una obra que comenzará antes del verano para mejorar la zona peatonal que hay en sus laterales. También esperamos poder tener un proyecto en firme para restaurar el castillo y ponerlo en valor. Esa zona también tiene mucho interés comercial. La idea es buscar una licitación de todo el área circundante como espacio publico para que sea una zona de ocio y cultural. Creemos que lo demanda el entorno.

-¿Cómo afronta Tarifa el problema de la llegada de algas?

-No es un tema particular de Tarifa, cada vez se va ampliando más. El alga invasora ha venido a ponerle la puntilla al sector pesquero, que necesita ayudas directas, aunque la mejor ayuda es que los pescadores puedan hacer su trabajo y se aumente la cuota del atún. A nivel turístico e imagen es importante las retiradas que tenemos que hacer de las algas, creemos que es un problema medioambiental que tienen que atajar y ayudar las administraciones supramunicipales. Es como si cuando el Prestige, los ayuntamientos se hubieran hecho cargo de retirar el chapapote. Nos dicen que corresponde a la limpieza de las playas. Nosotros tenemos nuestro servicio habitual, pero esto es otra cosa. Vamos a solicitar una reunión con el Ministerio para la Transición Ecológica para ver como está el plan de acción y si hay capacidad de desarrollar alguna actuación para que el alga pueda reutilizarse para fabricar suelas y cordones de zapatos, como se ha estudiado aquí en Tarifa, o para hacer compost. También queremos que se desarrollen medidas urgentes porque así lo indica el decreto de especies invasoras cuando se comprueba que esté causando un perjuicio importante.

-¿Tiene previsto presentarse a las próximas elecciones?

-Siempre he pensado que la vida política tiene que tener un principio y un fin porque nos mantiene en tensión. Entiendo que estar dos mandatos es interesante para poder desarrollar los proyectos previstos. Ahora se cumple mi segundo mandato, pero los compañeros y el partido me dicen que han sido dos mandatos anómalos. En el primero yo entré más tarde con una moción de censura y el segundo ha estado condicionado a la gestión para la pandemia. Mi motivación está al 100%, estoy muy motivado y tenemos muchos proyectos de futuro. No es un tema de cansancio ni agotamiento, sino de convicción personal. Tendremos que valorar esta cuestión, pero tocará cuando toque. En lo que queda queremos recuperar ese tiempo de gestión a los ciudadanos para poder ver lo antes posible muchos de estos proyectos o avanzar lo máximo.