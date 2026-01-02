Ecologistas en Acción reclama al Ayuntamiento de Tarifa la revisión de las licencias del complejo turístico de lujo de Las Piñas

Ecologistas en Acción ha reclamado este viernes al Ayuntamiento de Tarifa que emprenda "con la máxima diligencia y transparencia" el proceso de revisión de oficio del acuerdo plenario que aprobó el Proyecto Urbanístico de Las Piñas, que incluye un hotel de cinco estrellas, así como las licencias municipales de actividad y de obras concedidas a la entidad Desarrollos e Inversiones Tarifa SL.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Algeciras falló en octubre una sentencia que obliga al Consistorio a revisar el procedimiento porque la iniciativa se plantea sobre suelos no urbanizables conforme al actual PGOU de Tarifa (de 1990). El pasado 10 de diciembre, una diligencia de ordenación emitida por este mismo juzgado instaba al cumplimiento de la sentencia, que ya es firme, y concedía un plazo de dos meses para ello. A partir de entonces, si la entidad local no ha iniciado el proceso, cualquiera de las partes podrá pedir la ejecución forzosa.

Conforme a estos pronunciamientos judiciales, los ecologistas reclaman que se emprenda el procedimiento. "Ecologistas en Acción ha valorado muy positivamente esta resolución judicial, que supone, inicialmente, un freno directo al modelo urbanístico especulativo que ha venido impulsando el Consistorio tarifeño, vulnerando la normativa, degradando el paisaje y poniendo en peligro los recursos hídricos. Ante la gravedad de la situación y la necesidad de garantizar la legalidad, instamos formalmente al equipo de gobierno municipal (PP y Nuevos Aires Tarifa) a informar de manera inmediata, clara y detallada a la ciudadanía sobre las acciones concretas realizadas en cumplimiento de la sentencia firme", han manifestado los ecologistas.

La licencia fue concedida por el equipo de gobierno anterior (encabezado por el PSOE) en una sesión plenaria celebrada el 29 de marzo de 2022. Un año después, el 28 de marzo de 2023, el mismo gobierno municipal rechazaba admitir una solicitud de revisión de oficio planteada por los ecologistas.

Tras la negativa municipal, los ecologistas pidieron amparo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que en abril de 2024 emitió una sentencia que obligaba al Ayuntamiento a tramitar la revisión de oficio de las licencias. Los promotores recurrieron este fallo judicial argumentando que no estuvieron representados como codemandados. En octubre de 2024, el mismo Juzgado de lo Contencioso determinó que se volvería a celebrar el proceso judicial para dirimir si el Ayuntamiento de Tarifa tenía que anular o no las licencias de obras y actividad al retrotraer las actuaciones al punto inicial del procedimiento. La sentencia, con fecha de 16 de septiembre de 2025 y contra la que cabe recurso, condena al Ayuntamiento a tramitar la revisión de oficio del acuerdo plenario que aprobó el proyecto y las licencias municipales.

"Se exige al Ayuntamiento de Tarifa que informe de la fecha exacta en que se inició formalmente el procedimiento de revisión de oficio; la fase actual de tramitación del expediente, especificando si ya se han solicitado los preceptivos informes jurídicos; si se han dictado y notificado las resoluciones para la suspensión cautelar inmediata de las obras y actividades de la promotora Desarrollos e Inversiones Tarifa S.L., mientras se resuelve el expediente de revisión; y cuándo se convocará una comparecencia pública para exponer el expediente y dar cuentas del cumplimiento de la sentencia firme", exigen los conservacionistas.

Así es el proyecto

La promotora Desarrollos e Inversiones Tarifa SL plantea en ese enclave la construcción de un complejo rural de lujo de baja densidad, con un edificio de restauración (cafetería, restaurante, terrazas, salón social y sala de juegos), un spa, un edificio de mantenimiento y 22 bungalós de dos plantas y 150 m² cada uno, además de las infraestructuras viarias y de servicios asociados.

Ubicación del Ecohotel Las Piñas en Tarifa.

El proyecto de Las Piñas permanece bloqueado desde 2016, cuando la empresa inició los primeros trámites en el Ayuntamiento. Pese a la oposición inicial de colectivos ecologistas, superó los procedimientos urbanísticos municipales y autonómicos hasta lograr las licencias de actividad y de obras en 2022, ahora pendientes de ser revisadas.

La promotora Desarrollos e Inversiones Tarifa SL ya anunció en octubre de 2024, cuando se retomó el procedimiento judicial que emprendería acciones legales contra los colectivos ecologistas “por uso abusivo del Derecho”, mediante una reclamación patrimonial por los perjuicios económicos sufridos.

La empresa considera “inadmisible” la “persecución” de un proyecto que defiende como “plenamente legal”, argumentando que la prevalencia del Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar sobre el PGOU de Tarifa avala la legalidad de la implantación del establecimiento hotelero.

La promotora sostiene su posición en “cinco informes jurídicos de prestigiosos despachos andaluces especializados en Derecho Administrativo y Urbanístico”, entre ellos Pérez Moreno Abogados, Zurbarán Abogados, Mingorance Business Lawyers, SDP Estudio Legal y Cuatrecasas.