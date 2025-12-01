La Diputación de Cádiz encarga un plan para poner fin al caos del tráfico y del aparcamiento en Tarifa

Aparcar en Tarifa no es tarea fácil. Quien lo ha intentado en pleno verano —o incluso en Semana Santa— lo sabe de sobra: vueltas interminables, vehículos subidos a las aceras, parcelas improvisadas como estacionamientos y un tráfico que, en días punta, se vuelve prácticamente ingobernable. La ciudad triplica su población en temporada alta y el volumen de coches desborda por completo las calles del municipio. Pero ese escenario podría empezar a cambiar.

La Diputación de Cádiz ha encargado un estudio estratégico para reordenar el tráfico en Tarifa y diseñar un sistema moderno de estacionamiento regulado, por colores, que permita aliviar de una vez la presión estacional que sufre el municipio. El documento será la base técnica sobre la que el Ayuntamiento implantará nuevas medidas, zonas de aparcamiento específico y una redistribución del espacio público más eficiente y sostenible.

El trabajo —adjudicado a la empresa Colin Buchanan Consultores por 13.189 euros a través de la Agencia Provincial de la Energía— ya está en marcha y supone, según ambas administraciones, el primer paso real hacia un cambio profundo en la movilidad urbana de Tarifa.

Un diagnóstico para un problema enquistado

Una reunión reciente celebrada en la Casa Consistorial entre representantes de la Diputación y del Ayuntamiento dejó claro el alcance del proyecto. Estuvieron presentes el vicepresidente segundo, Javier Vidal; el diputado y concejal tarifeño Ignacio Trujillo; el primer teniente de alcalde, Jorge Benítez; la concejala de Fomento y Limpieza, Celia Rico; y el jefe de la Policía Local, Rafael Meléndez, además del equipo técnico de la institución provincial y de la empresa adjudicataria.

Vidal explicó que el objetivo es dotar a Tarifa de “una herramienta técnica actualizada que permita reorganizar el sistema circulatorio y establecer una propuesta viable para implantar zonas de aparcamiento regulado por colores”. No se trata de ejecutar obras, sino de elaborar un documento capaz de guiar la implantación futura del modelo.

La necesidad es evidente. Entre los problemas detectados se encuentran:

Saturación crónica de los ejes viarios principales en horas punta.

de los ejes viarios principales en horas punta. Falta de aparcamientos disuasorios o periféricos.

disuasorios o periféricos. Ausencia de señalización avanzada e información en tiempo real sobre plazas disponibles.

avanzada e información en tiempo real sobre plazas disponibles. Baja rotación y escaso cumplimiento de la normativa en áreas ya reguladas.

y escaso cumplimiento de la normativa en áreas ya reguladas. Convivencia conflictiva entre coches, peatones y ciclistas.

Todo agravado por la presión turística y logística, especialmente durante la Operación Paso del Estrecho, que dispara la afluencia y los movimientos en el entorno del puerto.

Aparcamiento Recinto de Infantería Marina, en Tarifa. / Vanessa Pérez

El modelo: zonas por colores y movilidad sostenible

La propuesta de zonificación por colores no es nueva. De hecho, forma parte del proceso abierto por el Ayuntamiento para aprobar una nueva ordenanza de estacionamiento —una reivindicación histórica de vecinos, comercio y hostelería— y que ya fue esbozada el pasado mes de mayo, tal y como avanzó Europa Sur:

Zona azul : rotación de estancia corta, inspirada en modelos como el “Un besito y a juí” de La Línea.

: rotación de estancia corta, inspirada en modelos como el “Un besito y a juí” de La Línea. Zona naranja : mayor rango horario, útil para quienes necesitan estacionar algo más de tiempo.

: mayor rango horario, útil para quienes necesitan estacionar algo más de tiempo. Zona verde: exclusiva para residentes, afectados especialmente por la saturación del casco histórico.

Ese mapa de colores quedó en pausa en el pasado, pero ahora se articula dentro de un plan más ambicioso: diagnóstico técnico + simulaciones + cartografía + propuesta final de gestión y fiscalización.

Según Benítez, se trata de un proyecto “prioritario en un municipio turístico como el nuestro”, que permitirá “minimizar molestias y reorganizar el tráfico en función de las zonas más adecuadas para cada tipo de estacionamiento”.

Cómo se hará el estudio

El plan empleará herramientas avanzadas:

Matrices de movilidad obtenidas con datos de telefonía móvil.

Trabajos de campo y mediciones sobre la circulación real.

Simulaciones de tráfico actual y futuro con software especializado.

Análisis técnico y cartográfico de zonas aptas para estacionamiento regulado.

Al finalizar, se presentará una propuesta de medidas viables, lista para que el Ayuntamiento licite su implantación por fases.

Un cambio esperado por la ciudadanía

La nueva ordenanza municipal, en proceso de elaboración, ya despertó un notable interés ciudadano. Según la consulta pública realizada, el problema del aparcamiento encabeza las preocupaciones de los tarifeños. El municipio, que roza los 700.000 visitantes al año, ve cómo sus vecinos del centro histórico, en particular, sufren para acceder a sus propias viviendas durante los periodos de mayor afluencia.

El Ayuntamiento también trabaja en alternativas para crear nuevas bolsas de estacionamiento, tanto públicas como privadas:

La gran explanada de autocaravanas en Guillermo Pérez Villalta y Mar del Norte.

El parking público del Paseo del Retiro.

El próximo aparcamiento privado de El Olivar, con 350 plazas.

Las parcelas del parque Feria, utilizables por fases antes de las fiestas.

Aparcamiento abarrotado en el centro de Tarifa. / Jorge Del Águila

Propuestas ciudadanas: más allá del coche

La plataforma Tarifa no se vende (TNSV) también ha presentado propuestas al Gobierno local que buscan descongestionar el centro y facilitar la vida en los barrios. Entre ellas destacan:

Aparcamientos periféricos conectados con lanzaderas adaptadas.

conectados con lanzaderas adaptadas. Áreas específicas para autocaravanas .

. Alquiler de bicicletas en nuevos estacionamientos.

en nuevos estacionamientos. Información en tiempo real sobre aforo en parkings mediante sensores y apps.

sobre aforo en parkings mediante sensores y apps. Cierres temporales al tráfico en zonas saturadas.

al tráfico en zonas saturadas. Primera hora gratuita en el parking del Retiro para residentes en temporada baja.

en el parking del Retiro para residentes en temporada baja. Mayor vigilancia en zonas sensibles como los Carriles o el Parque Natural del Estrecho.

La plataforma alerta del impacto ambiental y de seguridad generado por los coches buscando aparcamiento durante largos periodos y reclama medidas efectivas para proteger espacios naturales y evitar acampadas ilegales.

El estudio de movilidad financiado por la Diputación pretende convertirse en la base para un modelo urbano “más eficiente, equitativo y sostenible”, en palabras de Vidal, que beneficie tanto a residentes como a visitantes, impulse el comercio local y recupere espacio para las personas.