Dos detenidos al desmantelar una vivienda que operaba como punto de venta de drogas en Tarifa

Droga, dinero y objetos hallados al desmantelar un domicilio en Tarifa que operaba como punto de venta de drogas.

La Guardia Civil ha desarticulado con éxito un punto de venta de drogas que operaba las 24 horas del día en Tarifa, en una operación que ha culminado con la detención de dos personas y la incautación de una importante cantidad de sustancias estupefacientes.

La investigación, llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Tarifa pertenecientes a la Comandancia de Algeciras, se inició tras observar un flujo inusual y constante de personas que acudían a una vivienda durante todas las horas del día y la noche. Este comportamiento anómalo despertó las sospechas de los guardias civiles, quienes identificaron los indicios característicos de un punto de venta de drogas al menudeo.

Tras obtener la correspondiente autorización judicial, los agentes procedieron al registro del domicilio sospechoso, donde los resultados superaron las expectativas iniciales. La operación permitió la incautación de 102 gramos de hachís, 15 gramos de cocaína y tres dosis de metadona, configurando un arsenal significativo de sustancias destinadas a la distribución ilícita.

El registro no se limitó únicamente a las drogas. Los investigadores hallaron también más de 1.400 euros en efectivo, una suma que evidencia la actividad lucrativa del punto de venta. Además, fueron intervenidos diversos útiles especializados para la elaboración y corte de sustancias estupefacientes, herramientas fundamentales en este tipo de operaciones ilícitas que confirman la naturaleza profesional del negocio desarticulado.

Como consecuencia de la investigación, dos residentes de la vivienda han sido detenidos como presuntos responsables de un delito contra la salud pública. Los arrestados, cuyas identidades no han sido reveladas, se enfrentan ahora a las consecuencias legales de su presunta participación en esta red de distribución de drogas.

Los arrestados, junto con todas las diligencias practicadas y los efectos intervenidos durante la operación, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que será la encargada de determinar las medidas cautelares y el procedimiento a seguir en este caso.

Esta actuación se enmarca dentro de la estrategia integral de las fuerzas de seguridad para combatir el narcotráfico en todas sus modalidades, desde las grandes redes de distribución hasta los puntos de venta al menudeo que abastecen directamente a los consumidores finales en los núcleos urbanos.