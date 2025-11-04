Detenido en Tarifa por robar 250 kilos de melones para revenderlos a bares y comercios locales

La Guardia Civil ha detenido en Tarifa al presunto autor de varios robos cometidos en explotaciones agrícolas del término municipal, de las que habría sustraído más de 250 kilos de melones, una veintena de kilos de tomates y diversos utensilios de labranza. Según las investigaciones, el detenido presuntamente vendía los productos robados en establecimientos públicos de la zona, aprovechando la facilidad para darles salida entre comercios y bares locales.

La investigación fue desarrollada por agentes del Equipo ROCA (Robos en el campo) de la Comandancia de Algeciras, especializados en delitos cometidos en el entorno rural. Las pesquisas comenzaron tras recibir varias denuncias de agricultores de la zona de Tahivilla, en Tarifa, que alertaron de la desaparición de género y herramientas en sus explotaciones.

Los guardias civiles realizaron un seguimiento exhaustivo de los hechos, analizando los puntos donde se habían producido los robos y las coincidencias en el modo de actuación. Finalmente, las diligencias permitieron identificar y detener a un sospechoso como presunto autor de un delito contra el patrimonio.

Según las fuentes del Instituto Armado, el detenido accedía a las explotaciones de manera discreta, aprovechando momentos de baja actividad o ausencia de los propietarios, y transportaba los productos hortofrutícolas hasta distintos locales donde los vendía directamente, simulando ser un pequeño productor.

Tras la detención, los agentes intervinieron varios efectos relacionados con los robos y redactaron las correspondientes diligencias. El detenido, junto con todo el material recuperado, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.