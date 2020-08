Las patrullas conjuntas de la Policía Local y la Guardia Civil han impuesto hasta este viernes en Tarifa 241 denuncias por el uso incorrecto de mascarillas y han llevado a cabo el cierre cautelar de siete establecimientos en lo que va de verano.

Este es uno de los datos que ha puesto sobre la mesa el gobierno local durante la reunión mantenida este viernes con los portavoces de los grupos políticos y los presidentes de la ELAs, en la que se ha valorado la evolución de la pandemia en Tarifa a la luz de los trece últimos contagios.

El gobierno, que viene manteniendo contactos informativos con los diferentes grupos políticos, ha analizado ahora la situación con la presencia añadida de los técnicos en Prevención de Riesgos Laborales y la Jefatura de la Policía.

Sobre la mesa se ha incidido en las medidas preventivas adoptadas en Tarifa desde primeros de julio como el uso de la mascarilla en zonas del centro, antes de que se generalizada su obligatoriedad, y la patrullas conjuntas de Policía Local y Guardia Civil. Estas labores de vigilancia y control del cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias están plasmadas en las intervenciones mencionadas.

Ante la evolución de la pandemia el Ayuntamiento de Tarifa intensificará todas estas labores de control y vigilancia ya realizadas. Además este fin de semana, anticipándose a un posible cambio de quincena de especial movimiento de personas, ya se tenía previsto el refuerzo del dispositivo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Lo remarcaba así el alcalde de Tarifa que hablaba de una situación preocupante pero no alarmante. Francisco Ruiz ha reiterado un mensaje repetido en cada comparecencia pública y que dice merece la atención de todos porque “la pandemia no se ha ido de vacaciones. Siempre hemos hablado de la importancia de cumplir individual y colectivamente las medidas higiénico-sanitarias. No nos cansamos de repetir la obligatoriedad del uso de la mascarilla, el mantenimiento de la distancia social y la higiene continua de manos. Es un mensaje que reiteramos porque consideramos vital su cumplimiento en todos los ámbitos”.

El escenario ha llevado a plantearse la revisión de los aforos en playas. El Plan de Contingencia en vigor contempla la posibilidad de recalcular los aforos brutos en función de criterios como el incremento de riesgo de contagios, el comportamiento social en el cumplimiento de las medidas de seguridad o la falta de capacidad de control. A tenor de los datos de contagio, el Ayuntamiento de Tarifa estudia ahora esta posibilidad.

Por último, desde el gobierno se apela a la responsabilidad de todos en la contención de la pandemia. En ese sentido, el alcalde, Francisco Ruiz insiste en que el Ayuntamiento de Tarifa seguirá velando por el control y vigilancia del cumplimiento exhaustivo de las medidas de seguridad sanitaria en todos los ámbitos. “Siempre hemos repetido que es algo que todos deben tener en cuenta: administraciones, empresariado, turismo y población en general están emplazados a no bajar la guardia”.

Desde el Ayuntamiento se trasladaba hoy un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y se apuntaba a la coordinación con el resto de administraciones y el Área Sanitaria de Campo de Gibraltar para seguir la evolución de la pandemia.