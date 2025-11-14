El conjunto de cuevas de Los Alemanes: un tesoro oculto en la Sierra de la Plata de Tarifa

En las laderas occidentales de la Sierra de la Plata, muy cerca del municipio de Tarifa, se esconde uno de los conjuntos arqueológicos más interesantes del sur peninsular: la Cueva de los Alemanes. Este enclave, poco conocido fuera del ámbito académico, forma parte de un grupo de tres cavidades naturales que albergan en su interior representaciones gráficas postpaleolíticas de estilo esquemático, testimonio de las primeras manifestaciones simbólicas de las comunidades humanas que habitaron esta zona.

La cavidad principal, conocida como Alemanes I, es la que concentra la mayor parte de estas grafías prehistóricas. En sus paredes se conservan trazos pintados y grabados que, aunque de apariencia sencilla, encierran una enorme riqueza interpretativa. Las figuras -a menudo líneas, puntos y formas humanas o animales muy estilizadas- forman parte de un lenguaje visual propio de la Edad del Cobre y el Bronce, cuando las sociedades comenzaron a desarrollar complejos sistemas de creencias y expresiones rituales.

Aunque hoy en día es un lugar de gran interés para investigadores y aficionados a la arqueología, la existencia de la cueva no siempre fue conocida. De hecho, ya en la década de 1960 algunos vecinos y exploradores locales habían tenido noticia de la cavidad y de las extrañas marcas en sus paredes. Sin embargo, no fue hasta 1974 cuando se realizó el comunicado oficial de su descubrimiento, gracias al trabajo de Blanca Mínguez, investigadora vinculada al Museo de Cádiz, quien documentó y dio a conocer su importancia científica. Su intervención fue clave para que la Cueva de los Alemanes pasara a formar parte del inventario arqueológico andaluz y se iniciaran los primeros estudios sistemáticos de sus representaciones.

El conjunto rupestre de la Sierra de la Plata constituye, además, un magnífico ejemplo del arte esquemático del extremo sur peninsular, un estilo caracterizado por su simplicidad formal pero también por su profundidad simbólica. Estas pinturas y grabados, distribuidos en distintas cavidades de la zona, demuestran que este entorno natural fue un espacio de referencia espiritual y social para las comunidades prehistóricas que lo habitaron.

Tumba antropomorfa situada en las proximidades del enclave.

Hoy, la Cueva de los Alemanes sigue despertando la curiosidad de quienes se acercan a conocerla, tanto por su valor histórico como por su ubicación privilegiada, desde la que se divisa el estrecho de Gibraltar y, en los días claros, la costa africana. Es un lugar donde el visitante puede sentir, de manera casi tangible, el vínculo entre naturaleza, arte y memoria humana que convierte a la Sierra de la Plata en uno de los enclaves más singulares del patrimonio gaditano. En la actualidad se está llevando a cabo el catalogo actualizado de los enclaves del Parque Natural del Estrecho por el equipo de investigadores de Carlos Gómez de Avellaneda y Hugo Alberto Mira Perales, además de grandes expertos de la Universidad de Cádiz y la Universidad Complutense (Madrid).

La Cueva de los Alemanes, uno de los tesoros arqueológicos más singulares de la Sierra de la Plata, guarda en su interior un patrimonio de incalculable valor. Su cavidad principal, donde se conservan la mayoría de las grafías rupestres, se encuentra hoy protegida por una reja metálica que impide el acceso directo al público. Esta medida, aunque pueda parecer restrictiva, es esencial para preservar las frágiles pinturas y grabados que han sobrevivido miles de años en las paredes de la roca.

Las otras dos cavidades del conjunto, conocidas como Alemanes II y Alemanes III, presentan una situación muy distinta. En ellas apenas se conservan manifestaciones rupestres visibles, y las pocas que existen resultan casi imperceptibles al ojo humano. Estas diferencias entre las tres cuevas han permitido a los especialistas estudiar cómo la acción del tiempo, la humedad o incluso la actividad humana pueden afectar de manera desigual a los restos prehistóricos.

La historia reciente de la cueva también refleja la lucha constante por la conservación del patrimonio. Durante años, el acceso libre al abrigo permitió que curiosos y excursionistas se acercaran sin control, lo que, lamentablemente, trajo consecuencias. Antes de que se adoptaran medidas de protección, la cavidad sufrió actos vandálicos que dañaron parte de su superficie interior. Algunos desaprensivos realizaron pintadas modernas sobre las paredes, alterando para siempre zonas de gran valor arqueológico.

Calco de los paneles rupestres del conjunto de los Alemanes.

Fue entonces cuando la voz de la comunidad científica se hizo oír. Destaca especialmente la figura de Lothar Bergmann, un investigador y defensor del patrimonio gaditano que denunció públicamente el deterioro de la cueva y la falta de protección adecuada. Gracias a su intervención y a la posterior implicación de diversas entidades culturales, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía tomó cartas en el asunto.

En el año 2009, se procedió finalmente a cerrar la cavidad principal con una reja de acero inoxidable, diseñada para garantizar tanto la seguridad del sitio como la posibilidad de que los especialistas continuaran sus estudios. Esta estructura discreta y resistente simboliza el esfuerzo por compatibilizar la conservación con la investigación, protegiendo las pinturas sin aislar completamente el lugar de su contexto natural.

La instalación de la reja marcó un punto de inflexión en la historia reciente de la Cueva de los Alemanes. Desde entonces, se ha convertido en un ejemplo de cómo la colaboración entre ciudadanía, arqueólogos y administraciones públicas puede revertir situaciones de abandono y asegurar que el legado de nuestros antepasados llegue intacto a las generaciones futuras.

Hoy, quienes se acercan a la Sierra de la Plata pueden contemplar desde el exterior este enclave misterioso, sabiendo que tras esa barrera metálica se esconde un fragmento silencioso de la historia humana, una huella pintada hace milenios que sigue resistiendo el paso del tiempo y la mano del hombre.

A continuación, vamos a describir los motivos gráficos que se localizan en los diferentes paneles rupestres del conjunto de Cueva de los Alemanes.

Panorámica de los paneles rupestres de la cueva de los Alemanes I.

El primer panel de Alemanes I, está formado por tres motivos, un soliforme y dos agrupaciones de trazos separados entre sí, destacar el color amarillento del soliforme, diferenciado con el resto de trazos e pigmento rojizo.

El panel número dos, está compuesto por cuatro motivos, en este caso casi irreconocible, restos de figuras y trazos de diferentes tamaños, pues a estas grafías les falta parte del trazado de la figura. En este caso el pigmento es de color rojizo.

El panel número tres, formado por un total de dos motivos rupestres, el primero un posible zoomorfo muy esquematizado, y el segundo un antropomorfo, donde solo se ha representado la parte superior del tronco y los brazos levantados.

El panel marcado con el número cuatro, lo componen cuatro motivos, tres antropomorfos, dos del tipo estrella y uno del tipo golondrina, el cuarto motivo son pequeños trazos sin una figura reconocible.

Panel número cinco, formado por once grafías rupestres, es el panel con más figuras de la cavidad, la figura 1-2 está formada por dos antropomorfos del tipo “estrella”, la figura marcada como tres por una mancha de pigmento de forma redondeada, el motivo cuatro lo forma un antropomorfo con los brazos levantados, y muy marcado el sexo. Las figuras “5-7-8-9-11”, también son motivos antropomorfos, cuatro de ellos con los brazos alzados y uno del tipo brazos en “asa”. El motivo “6” una mancha de pigmento con forma redonda, y por último el motivo diez, es un conjunto de dieciséis puntiformes.

El panel número seis, está formado por cuatro motivos, en este caso, estos cuatro motivos son figuras irreconocibles, trazos rectos y curvos.

El panel número siete, formado por un total de cinco motivos rupestres, el primero un resto de ramiforme, pues ha perdido el pigmento en los trazos de la parte izquierda. Del resto de los motivos destacar una figura ovoide, similar a la letra “C”, pues el resto son puntiformes y un trazo vertical, todos los motivos de pigmento color rojizo.

Pasamos a definir las figuras que se localizan en las Cueva de Alemanes II-III, en Alemanes II solo se observa un antropomorfo de brazos caídos, y la cabeza ladeada hacia la derecha. El estado de conservación es pésimo, siendo necesario utilizar el software Dstretch para poder verlo. En Alemanes III, se localizan únicamente dos figuras, la primera un trazo horizontal y la segunda dos barras paralelas inclinadas hacia la derecha, estos pigmentos de color rojizo.

Con esto se deja descrito el conjunto rupestre de los Alemanes, un gran enclave rupestre, que gracias a la reja que lo protege está más o menos a salvo de la mano de desaprensivos.

Hugo Alberto Mira Perales es especialista en arte prehistórico de la Asociación Cultural La Trocha y consejero de número de la 2ª sección (Arqueología, Etnología, Patrimonio y Arquitectura, en el Instituto de Estudios Campogibraltareños, Miembro del grupo de investigación PAI-HUM 1130, Miembro del comité ejecutivo de la revista 1902 COMMITTEE, Miembro del Proyecto First Art