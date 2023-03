Cine cien por cien africano en la edición 20 del Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger

Directores consagrados como Kivu Ruhorahoza, películas que han pasado por los prestigiosos festivales de Cannes, Locarno, Toronto o Berlín, así como todos los cortometrajes del palmarés del FESPACO, el más importante festival cinematográfico en África, componen las secciones a competición del Festival de Cine Africano Tarifa Tánger (FCAT): Hipermetropía y En Breve.

La sección oficial de largometrajes de ficción y no ficción del FCAT 2023 reúne en esta edición diez películas, siete de ellas provenientes del África subsahariana y tres filmes del Magreb. Asuntos que giran alrededor del latido de la juventud africana de nuestros días, del nuevo colonialismo chino en el continente o sobre la información y datos de la memoria que aportan los archivos son algunos de los temas que sobrevuelan la sección a concurso de la vigésima edición.

La novedad es que tres de estas películas son de producción cien por cien africana (una ruandesa, otra keniana y una tercera angoleña) rompiendo así la tradición del cine africano coproducido por países europeos. El FCAT ha venido trabajando desde hace años en romper esta dinámica para poner en el camino de la emancipación financiera de Occidente al cine realizado en el continente sur, o, al menos, a una parte de él. La generalización de las nuevas tecnologías, el precio más asequible del material digital y las plataformas en línea convertidas en aliadas han hecho el resto gracias, también, a una nueva generación de cineastas en África.

Entre esos filmes con producción total africana se encuentra el del director ruandés Kivu Ruhorahoza, Father’s Day (El día del padre). Un relato sobre la pérdida y los diversos significados de la paternidad de un director consolidado y renovador del cine africano que, además, forma y produce a nuevos talentos; además, el debutante Ery Claver, del colectivo Geraçao 80, dirige la angoleña Nossa Senhora da loja do Chinès (Nuestra Señora de la tienda del chino), que se estrena en España al calor del FCAT.

Comparado por el cineasta y escritor Ondjaki con Wong Kar Wai en el marco del FCAT de 2022, Claver propone una trama con varias capas y una metáfora sobre las relaciones entre Angola y China; por último, y también en el apartado de estrenos, la keniana Shimoni (El hoyo), de Angela Wanjiku Wamai, es una ficción que aborda la cuestión del perdón, y, sobre todo, del perdón a uno mismo.

Cinco estrenos en España, tres de ellos de este mismo año, con cuatro películas dirigidas por directoras, así como una coproducción entre Colombia y Sudáfrica destacan en la sección oficial de largometrajes. En Hipermetropía se proyectarán películas provenientes de Túnez, Guinea Conakry y Senegal, Nigeria, Marruecos y las citadas Angola, Kenia y Ruanda, además de la coproducción sudafricana-colombiana.

Los estrenos en España del FCAT 2023 pasan, además, por el documental nigeriano Coconut Head Generation (Generación Cabeza de Coco), de Alain Kassanda, que retrata a un cineclub de la universidad de Lagos convertido en ágora política; otro documental, Au Cimetière De La Pellicule (El cementerio del cine), con coproducción de Guinea Conakry y Senegal y dirigido por Thierno Souleymane Diallo, busca a través de una road movie la película fundacional del cine guineano; por su parte, Milisuthando Bongela, la directora del documental Milisuthando, va y viene con naturalidad y espontaneidad entre su historia personal y la Historia recopilando imágenes de archivo en esta coproducción sudafricana-colombiana que se estrena en Europa en el FCAT 2023.

Entre el cine más arriesgado a nivel formal, el FCAT proyectará la tunecina Ashkal, debut de Youssef Chebbi. Un thriller policíaco que pasó por la Quincena de Realizadores de Cannes y que ha tenido un gran éxito, tanto en Europa como en África ganando el Étalon de Oro en el FESPACO; a la que se suma el documental Fragments from heaven (Fragmentos del cielo), del marroquí Adnane Baraka, que tras su paso por el FCAT LAB 2021, el foro de posproducción del festival tarifeño donde ganó el premio principal, llega siguiendo las huellas de la poética del chileno Patricio Guzmán en su profundización sobre el origen de la vida.

Asimismo, cuatro directoras competirán en esta edición de largometrajes del FCAT. A Milisuthando Bongela y Angela Wanjiku Wamai, se suman la tunecina Erige Sehiri que con Sous les figues (Entre las higueras), estrenada en Cannes, se posiciona del lado de los jóvenes y las mujeres, aunque con la sutileza de no juzgarlas; Por su parte, Leila Chaibi firma el documental también tunecino Gardien Des Mondes (Guardián de los mundos), sobre un hombre instalado en un cementerio donde vigila a los muertos y observa los vivos.

El Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger (FCAT) continúa apostando por jóvenes talentos africanos: 7 de las 10 películas que compiten en Hipermetropía son óperas primas.

Sección de cortos

En Breve, la sección competitiva dedicada al cortometraje, también continúa siendo una incubadora de nuevos cineastas del continente africano. Este año, la selección competitiva de cortos reúne de nuevo diez obras, todas de ficción, de procedencias, estilos, y temáticas muy variadas. Además, algunos de los directores y directoras repiten una edición más en esta sección.

Cortometrajes de Madagascar, Ruanda, Kenia, Níger, Egipto, Ghana y Somalia forman parte de esta edición tocando asuntos como el capitalismo sobre el cuerpo de las mujeres -Jua Kali (Sol caliente), de Joash Omondi-; niñas convertidas en terroristas suicidas -L’envoyée De Dieu (La mensajera de Dios), de Amina A. Mamani; roles de género que se difuminan -Sahbety (Mi amiga), de Kawthar Younis; o las consecuencias del capitalismo, el colonialismo y la destrucción del medio ambiente en África -Terra Mater (Tierra madre), de Kantarama Gahigiri, entre otros.

El director somalí residente en Austria Mo Harawe estrena en el FCAT y en España Will My Parents Come to See Me (¿Vendrán mis padres a verme?), ambientado en una cárcel somalí. Nominado en los últimos Premios del Cine Europeo (EFA), el corto ganó el Potro de Oro del FESPACO. Otros seleccionados son A Doll House (La casa de muñecas), de Madagascar y dirigido por Andriaminosoa Hary Joel Rakotovelo; el ruandés Twin Lakes Haven (El refugio de los lagos gemelos), de Philbert Aimé Mbabazi Sharangabo; y Mistida, de Falcão Nhaga.

Asimismo, la sección contará con dos cortometrajes del director ghanés Amarte Armar. En concurso se proyectará Yaa, que se estrena en España en el FCAT, donde tres generaciones de mujeres ghanesas luchan por dar sentido a sus vidas y a las de su joven nación africana. Fuera de concurso se proyectará el premiado Tsutsue, que ha pasado por festivales como Cannes, Dublín, Chicago o Clermont-Ferrand y que se ambienta en una pequeña aldea en Ghana, rodeada por un vertedero al aire libre que desemboca en el mar.