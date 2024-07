CCOO denuncia el retraso de la reubicación de la conservera de Tarifa y el Ayuntamiento lo niega

Tarifa/CCOO ha mostrado su preocupación por la "lentitud" del planeamiento urbanístico que permitirá el traslado de la fábrica de conservas de Tarifa a otros suelos junto al polígono industrial de La Vega y el riesgo que esto supone para la continuidad de la actividad y de los puestos de trabajo. Cuestionado por Europa Sur sobre el asunto, el teniente de alcalde responsable de Urbanismo, Jorge Benítez, ha aclarado que los trámites ya están en marcha, aunque ha señalado que estos se demorarán en el tiempo porque la empresa ha adquirido los terrenos recientemente y estos se encuentran en suelo rústico, por lo que aún están pendientes de distintos informes de la Junta de Andalucía para que sean calificados para uso industrial.

Benítez también ha señalado que al ser terreno rústico, una vez que el suelo sea calificado para uso industrial, se debería llevar a cabo su urbanización y la construcción de las infraestructuras para darle los suministros.

“La última fábrica de conservas de Tarifa no puede desaparecer por la lentitud de la administración a la hora de tramitar los permisos urbanísticos pertinentes para dar cobertura legal a la nueva ubicación de sus instalaciones”, ha manifestado el secretario comarcal de Industria de CCOO, Fernando Grimaldi, tras una reunión con el comité de empresa de Industrial Conservera de Tarifa.

La factoría se encuentra en la actualidad en pleno casco urbano de la ciudad, lo que ha hecho aconsejable a la dirección de la empresa promover su traslado a un lugar más alejado de la trama urbana. El sindicato señala que la nueva ubicación requiere de la pertinente cobertura urbanística, que se está tramitando con una "lentitud pasmosa", según alerta CCOO, pone en riesgo la viabilidad de la actividad de la fábrica por mucho tiempo. Benítez ha aclarado que se ha iniciado un expediente para un proyecto de actuación, que tiene "una tramitación compleja porque entran informes sectoriales de Medio Ambiente, Dominio Público Urbano, etc".

"Tuvimos una reunión hace un par de semanas y les aclaramos que ya está en marcha, pero que no depende solo del Ayuntamiento. Si el suelo ya fuera urbano y calificado para actividad industrial. La empresa ha optado por un suelo rústico y hay que transformarlo y tiene una tramitación. Aquello no tiene luz, agua ni saneamiento. No creo que haya problemas porque está en una zona a la que se podría facilitar los suministros", aclaró el teniente de alcalde.

CCOO explica que la una representación de la plantilla tuvo la oportunidad de trasladar esta preocupación al alcalde de la localidad, "quien nos manifestó su comprensión y su voluntad de que el proyecto de traslado de la fábrica salga adelante; pero lo cierto y verdad es que el tiempo pasa y no se vislumbra una salida al actual estado de cosas".

El sindicato ha hecho un llamamiento a los responsables de las administraciones competentes para que agilicen este proyecto y permitan acabar con la incertidumbre que la plantilla tiene en relación con la continuidad de sus puestos de trabajo.