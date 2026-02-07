La borrasca Marta se ceba de nuevo con Tarifa y destroza un chiringuito de la playa de Los Lances

La borrasca Marta ha impactado este sábado con violencia sobre Tarifa provocando nuevos daños en la localidad, especialmente en el frente marítimo de Los Lances. Las fuertes rachas de viento de primera hora de la tarde han destrozado la terraza de un conocido chiringuito del paseo de Los Lances. En este punto, parte de la estructura de cañas, paravientos de plástico, toldos y la estructura de madera han sido arrancados de cuajo por el viento.

El material, instalado a modo de voladizo en el frente del chiringuito (visto desde la arena) ha acabado esparcido por el acerado del paseo de Los Lances sin provocar heridos. Asimismo, la pleamar ha inundado toda la zona de arena de la playa.

Además, la pasarela de madera que surca los primeros metros del parque natural (desde el campo de fútbol en dirección a Valdevaqueros) ha sufrido daños graves. En varios tramos ha quedado impracticable y en otros la fuerza del viento y el agua la han desplazado varios metros. Esta infraestructura había sido reparada el pasado verano.

Varios caminos rurales, impracticables

En la zona rural del término municipal, los daños provocados por el tren de borrascas han dejado impracticables varios caminos y pistas rurales. El Ayuntamiento ha explicado que este sábado se encuentran cerrados los caminos de Las Cumbres, El Chaparral, Betis, Ahumada-Puertollano-Caheruelas, el camino al Santuario de la Luz y el Camino del Olivar.

Hay además varias vías pecuarias afectadas y otros caminos más remotos como los colindantes a la finca La Haba o la conexión Facinas-Los Barrios igualmente con daños