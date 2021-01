El Ayuntamiento de Tarifa prorroga el Bono Impulsa hasta el 31 de marzo

Responsables del Ayuntamiento de Tarifa y los representantes de la Asociación de Empresarios y la Asociación Gastronómica han decidido prorrogar hasta el 31 de marzo el uso del Bono Impulsa Tarifa, puesto en marcha para ayudar a tiendas, bares y restaurantes de la localidad que se han visto afectados por la pandemia.

La prórroga será de aplicación para aquellos comercios y establecimientos hosteleros que aún no hayan superado el canje máximo de 200 bonos. Un total de 50 establecimientos de diferentes sectores se adhirieron a esta iniciativa, que ha supuesto una inversión directa de 150.000 euros por parte de la administración local.

Los empresarios que han participado en esta campaña coinciden en señalar que gracias al Bono Impulsa Tarifa “hemos conseguido hacer caja y facturar en los tiempos que corren. Ha supuesto todo un empuje para este complicado mes de enero”, como indica el empresario de Surfer Tarifa, Carlos Manrique.

Otros empresarios han destacado que la iniciativa les ha servido para promocionar su negocio. “Ha venido público que no conocía mi tienda y ha querido aplicar aquí sus bonos”. No menos importante para ellos ha sido la agilidad a la hora de obtener y aplicar o canjear los bonos, facilitando así “el éxito rotundo de la convocatoria, que me lleva a respaldarla y a solicitar que vuelva a repetirse. Me ha servido como empresaria y como usuaria también y tengo que añadir que la gestión y la aplicación de los bonos ha sido cómoda y fácil”, añade la también empresaria Irina Ferrater (Mala Mujer).

Para conseguir los bonos canjeables en los establecimientos adscritos sólo es necesario entrar en la web tarifa.bonoconsumo.es. Al usuario le supone una inversión de 20 euros mientras que su valor en el mercado local es de 30 euros por bono.