Una batida en Tarifa busca a Manuel Jiménez Blanco tras once días desaparecido

La búsqueda del vecino tarifeño Manuel Jiménez Blanco, de 52 años, continúa activa y en la mañana de este domingo se ha reforzado con una batida organizada por familiares, allegados y ciudadanía, coordinada por Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil.

A primeras horas de la mañana, a las puertas del cuartel de la Guardia Civil de Tarifa se concentraron vecinos, familiares, representantes del Ayuntamiento y voluntarios, desde donde se planificó la batida que ya se despliega por el litoral este del municipio, abarcando la zona de la Caleta y Guadalmesí. El operativo combina la participación ciudadana con los recursos de seguridad y emergencia, en un esfuerzo conjunto por localizar al desaparecido.

Manuel Jiménez Blanco lleva casi once días desaparecido. Desde que salió de su domicilio, no ha regresado ni se ha comunicado con su entorno habitual, lo que ha generado creciente preocupación entre familiares, amigos y conocidos. Ante la ausencia de noticias, la familia presentó la denuncia correspondiente y ha difundido imágenes de Manuel en redes sociales con la esperanza de obtener información que permita esclarecer su paradero.

La Guardia Civil activó el protocolo de personas desaparecidas y mantiene abiertas diversas líneas de investigación. Los agentes revisan zonas vinculadas a la rutina diaria de Manuel y posibles desplazamientos, mientras que la Policía Local y los efectivos de Protección Civil colaboran en las labores de búsqueda, tanto en tierra como en las zonas costeras.

Las condiciones meteorológicas recientes, con fuertes rachas de viento, lluvias intermitentes y un acusado descenso de las temperaturas, dificultan la búsqueda y aumentan la preocupación por la seguridad del desaparecido. Cada día sin noticias incrementa la angustia de su familia, que mantiene la esperanza de encontrarlo sano y salvo.

Los familiares insisten en la importancia de la colaboración ciudadana y agradecen cualquier información útil. Piden que cualquier persona que haya visto recientemente a Manuel o disponga de datos relevantes se ponga en contacto a través del teléfono proporcionado: 662 27 52 62. Las autoridades recuerdan que toda información debe compartirse únicamente por canales oficiales.

La comunidad de Tarifa se mantiene movilizada, combinando esfuerzos ciudadanos y oficiales, en una búsqueda que continúa sin descanso, mientras la familia espera noticias que puedan poner fin a estos días de incertidumbre.