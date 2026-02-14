Alerta por desaparición: diez días sin rastro de un vecino de 52 años en Tarifa

La búsqueda del vecino tarifeño Manuel Jiménez Blanco, de 52 años, continúa activa tras casi diez días sin que se tengan noticias sobre su paradero. Su desaparición ha generado una creciente preocupación entre familiares, amigos y conocidos, que siguen aguardando cualquier información que permita esclarecer qué ha ocurrido.

Manuel salió y no regresó. Desde entonces, tampoco ha vuelto a los lugares que frecuenta habitualmente ni ha mantenido contacto con su entorno más cercano. Ante el paso de los días y la ausencia total de noticias, la familia presentó la correspondiente denuncia y comenzó a difundir imágenes en redes sociales con la esperanza de obtener alguna pista.

Cartel de la desaparición de Manuel. / E.s.

La Guardia Civil ha activado el protocolo de personas desaparecidas y mantiene abiertas diversas líneas de investigación. Agentes revisan zonas vinculadas a su rutina diaria y posibles desplazamientos, además de realizar distintas indagaciones. En el operativo colaboran también la Policía Local de Tarifa y efectivos de Protección Civil.

Las condiciones meteorológicas de los últimos días —con fuertes rachas de viento, lluvias intermitentes y un acusado descenso de las temperaturas— añaden un elemento más de inquietud a una búsqueda que se prolonga ya casi diez días. Cada jornada sin noticias aumenta la angustia de una familia que apenas puede descansar pensando en dónde y cómo puede estar Manuel.

La familia y allegados insisten en la importancia de la colaboración ciudadana y agradecen cualquier información útil. Ruegan que cualquier persona que haya visto recientemente a Manuel Jiménez Blanco o disponga de datos que puedan ayudar a localizarlo se ponga en contacto a través del teléfono facilitado: 662 27 52 62.

Las autoridades recuerdan que es fundamental compartir únicamente información verificada y canalizar cualquier pista por los medios oficiales o mediante el contacto proporcionado por la familia.