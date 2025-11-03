El Ayuntamiento de Tarifa defiende el proyecto de 97 viviendas sociales y acusa a Verdes de Europa de querer frenar el desarrollo del municipio

El alcalde de Tarifa, José Antonio Santos, y el teniente de alcalde Jorge Benítez han defendido públicamente la legalidad del proyecto para la construcción de 97 viviendas de alquiler en las zonas de Matadero y Extramuros, y han acusado al colectivo Verdes de Europa-Tarifa de intentar “frenar el desarrollo del municipio” con denuncias que, según afirman, “solo buscan obstaculizar el progreso de las familias tarifeñas”.

La respuesta de los responsables municipales llega después de que Verdes de Europa-Tarifa denunciara la existencia de irregularidades en el expediente del proyecto y solicitara al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico información sobre la aplicación del principio de “no causar perjuicio significativo al medio ambiente”, exigido por los fondos europeos Next Generation.

El regidor tarifeño insistió en que las nuevas viviendas “no son un capricho, sino una necesidad urgente”, y defendió que el proyecto ha sido posible gracias al apoyo de la Junta de Andalucía, fruto de “mucho trabajo, insistencia y compromiso con las familias que llevan años esperando una oportunidad para tener su propio hogar”.

El alcalde aseguró además que el Ayuntamiento está buscando soluciones para reubicar a las asociaciones y colectivos que actualmente desarrollan su labor en los edificios de Matadero y Extramuros, y subrayó que el objetivo del Gobierno local es “seguir avanzando en materia de vivienda y desarrollo urbano con rigor y transparencia”.

El teniente de alcalde Jorge Benítez acusó al grupo ecologista de “pretender paralizar” el proyecto, que ya está en marcha, y de actuar “de espaldas a las necesidades reales de los tarifeños”. “Estos que se hacen llamar ecologistas pretenden impedir que Tarifa siga adelante. La señora Hennecke (potavoz de Verdes de Europa-Tarifa) se ha convertido en uno de los mayores males para nuestro pueblo”, afirmó el edil, que añadió que “la situación de muchas familias es crítica” y que estas viviendas suponen “el comienzo del fin del problema de la vivienda en Tarifa”.

“A estos enemigos de Tarifa solo les puedo decir una cosa: tendrá que ser por encima de mi cadáver. Los tarifeños sabemos cuidarnos solos”, sentenció Benítez.

Verdes de Europa-Tarifa considera que el proyecto “se está tramitando de forma fraudulenta e irregular”, y sostiene que su paralización “no puede volver a achacarse a la ciudadanía o a los funcionarios, sino a la indolencia de políticos que camuflan sus deficiencias con proyectos efímeros”.

Entre los puntos más críticos, los ecologistas apuntan a la ausencia de un estudio de impacto ambiental, la falta de una participación ciudadana real y el incumplimiento del Plan Antifraude municipal aprobado en 2023. También denuncian la existencia de informes técnicos contradictorios y discrepancias sobre la calificación del suelo, así como diferencias entre las condiciones de alquiler exigidas por la Unión Europea —50 años— y las recogidas por el Ayuntamiento, que serían de solo 15.