Las autocaravanas buscan su sitio en Tarifa tras 180 denuncias en una semana por acampada ilegal

Tarifa se llena cada año de una gran cantidad de turistas, sobre todo en verano. Las playas de la localidad campogibraltareña atraen a personas de todo el continente. Muchas de ellas no reservan un hotel o apartamento para pasar esas ansiadas vacaciones, sino que permanecen en autocaravanas.

Este tipo de vehículos forman ya parte de la estampa tarifeña, especialmente durante el periodo estival. Pero siguen siendo muchos los usuarios de autocaravanas que desconocen las normativas al respecto y cada año es frecuente la imposición de multas por estacionamientos y pernoctaciones indebidas. En los últimos días de julio, 180 vehículos de estas características fueron denunciados por pasar la noche dentro del Parque Natural del Estrecho. Muchos de ellos no solo se limitaron a estar estacionados, sino que desplegaron sillas y mesas hasta convertir su estancia en una verdadera acampada.

Un factor muy a tener en cuenta es que no es lo mismo la pernocta que el estacionamiento. Según indica a Europa Sur el concejal de Playas y Policía del Ayuntamiento de Tarifa, Francisco Araujo, los usuarios de este tipo de vehículos deben pernoctar siempre en los lugares habilitados. La legislación andaluza aplicable al respecto indica que "se prohíbe con carácter general la acampada y pernocta con fines vacacionales o de ocio fuera de los campamentos de turismo".

Esta situación no es diferente en Tarifa, cuyo municipio incluye lugares de especial protección como son los Parques Naturales de los Alcornocales y del Estrecho, donde la normativa impide pasar la noche fuera de las zonas de acampada habilitadas. Los autocaravanistas, si desean pasar la noche en suelo tarifeño, deben hacerlo en los lugares especificados para tal fin. No cumplir las normas puede suponer enfrentarse a multas de diversa cuantía según la norma infringida. Y Junta y Ayuntamiento tienen en marcha una intensa campaña para luchar contra esta práctica que en un solo día, el 23 de julio, se saldó con 92 denuncias.

Desde el consistorio, se recuerda la existencia de zonas habilitadas para pernoctar en el núcleo urbano de Tarifa. Los usuarios tienen a su disposición un aparcamiento específico para autocaravanas a escasos metros de la playa de Los Lances, en el antiguo recinto ferial, donde es posible realizar el vaciado y carga de agua, evitando que estos vertidos terminen perjudicando a todo el municipio. Eso sí, para realizar una acampada completa, con despliegue de mesas y sillas y otros elementos, Tarifa dispone de una amplia oferta de espacios destinados para tal fin su término municipal.

Uno de los puntos más conflictivos es el entorno del Parque Natural del Estrecho. Gran parte de las playas tarifeñas situadas fuera de la localidad están dentro de este espacio protegido, lo que obliga a extremar la vigilancia. El Ayuntamiento indica que esta vigilancia de la pernoctación dentro del parque se hace en colaboración con la dirección del mismo y que estas actuaciones las realizan tanto la Policía Autonómica como la Local en colaboración con la Guardia Civil.

Otra cuestión distinta es el estacionamiento. A diferencia de la pernocta, en la que se usa la autocaravana como espacio para pasar la noche, aparcar un vehículo de estas características para pasar el día en la playa no es una cuestión tan problemática. En este caso, los conductores pueden estacionar las autocaravanas en cualquier lugar en el que no esté prohibido expresamente hacerlo, al igual que ocurre con un turismo, siempre que no se sobrepasen las marcas viales de aparcamiento, el peso máximo autorizado y no se invadan ni la acera ni la calzada.

A pesar de que no está estrictamente prohibido, el Ayuntamiento de Tarifa ha puesto en marcha algunas medidas para tratar de frenar el flujo de vehículos de mayores dimensiones en ciertas zonas. En la entrada a algunos aparcamientos de acceso a playas protegidas, el consistorio ha colocado una serie de arcos que limitan la altura de entrada, lo que permite excluir a aquellos vehículos que superen unas determinadas dimensiones.

Las autocaravanas son una alternativa turística muy a tener en cuenta en tiempos de coronavirus, al permitir limitar los contactos con el entorno más cercano. Pero su uso conlleva también responsabilidad. Tarifa está rodeada de espacios protegidos que es necesario preservar y ello está en manos de todos, incluidos los turistas que deseen conocer los reclamos de la zona en este tipo de vehículo.