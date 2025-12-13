Arena Green Power proyecta en Tarifa una planta de almacenamiento de electricidad en baterías con 66 megavatios de potencia

Tarifa fue pionera en el despliegue de los parques eólicos en España y ahora aspira a serlo en el almacenamiento de energía. La compañía Arena Power Ren 29, filial de Arena Green Power, promueve la construcción en el término municipal de una planta de almacenamiento de energía eléctrica de 66 megavatios de potencia y una capacidad de almacenamiento de 198 megavatios-hora (MWh).

Así consta en la reciente resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental por la que se formula el informe de impacto ambiental con resultado favorable. La resolución, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), determina que no es necesario someter el proyecto a la evaluación ambiental ordinaria, ya que no se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, siempre y cuando se cumplan las medidas y prescripciones establecidas en el documento ambiental, en la información ambiental presentada y en la misma resolución.

La planta, denominada como PB Babor 7, es el segundo proyecto de almacenamiento que obtiene el visto bueno medioambiental en Tarifa tras el promovido por Rolwind Renovables, que en su caso tramita el expediente para construir otra instalación de 200 megavatios con una inversión estimada en 100 millones de euros.

El parque de almacenamiento de energía de Arena Green Power se ubicará relativamente cerca del de Rolwind, ya que ambos estarán conectados a la subestación Puerto de la Cruz de Red Eléctrica de España; en este caso mediante una línea subterránea de media tensión de 30 kilovoltios (kV). La planta se ubicará en la ribera del Arroyo de Ramos, fuera de los límites del Parque Natural de Los Alcornocales y la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo.

Mapa de situación de la planta de baterías PB Babor 7 de Arena Green Power.

La instalación de Arena Green Power está proyectada con contenedores de baterías con celdas de ion-litio con cátodo de fosfato de hierro-litio. Conforme a la capacidad total de almacenamiento y potencia (198 MWh y 66 MW, respectivamente), la duración de la descarga estimada será de tres horas, con una tensión de 220 kV.

El sistema se planifica mediante 50 contenedores de baterías, 13 estaciones de potencia, 25 inversores, cableado, sistema de control, infraestructura civil y transformadores. Los contenedores tendrán unas dimensiones de 6,05 metros de longitud por 2,44 metros de anchura y 2,9 metros de altura. Cada unidad de almacenamiento constará de 10 racks de baterías.

La planta de almacenamiento ocupará una superficie de unas dos hectáreas, con una la línea eléctrica soterrada de evacuación de 1.614 metros que prevé discurrir mayoritariamente a través de un camino público. Para el proyecto será necesario construir la subestación eléctrica elevadora y colectora "Puerto la Cruz", con 1,23 hectáreas de superficie en una parcela vallada. Esta subestación será compartida con los promotores de otros proyectos de renovables de la zona y estará enlazada con la subestación general de Red Eléctrica, situada a escasos metros.

La importancia estratégica de las plantas de almacenamiento que se tramitan en toda España se explica porque podrán acumular energía cuando la producción resulte muy barata para venderla cuando sea más cara (el llamado arbitraje energético) o bien almacenarla cuando se produzca un exceso de producción solar o eólica y suministrarla en horario nocturno. El mercado demanda este tipo de proyectos ya que en Andalucía actualmente solo hay operativos 2 megavatios (MW) de almacenamiento de energía en baterías; una cifra testimonial frente a una capacidad de generación de hasta 8.231 MW en plantas fotovoltaicas, los 3.498 MW de eólica o los 607 de termosolar.