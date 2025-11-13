'Tarifa no se vende' denuncia la apertura inminente de una casa de apuestas en pleno centro urbano

La plataforma ciudadana Tarifa no se vende ha denunciado este jueves la inminente apertura de una casa de apuestas en la calle Batalla del Salado, una de las arterias principales del casco urbano tarifeño. La instalación del rótulo comercial, ya visible, confirma que el local está en fase final de conversión en salón de juegos, pese a las advertencias públicas realizadas por la organización vecinal el pasado mes de junio.

Este avance supone la materialización de uno de los dos proyectos de salones de apuestas previstos en el centro de Tarifa, ambos ubicados a menos de 500 metros de distancia: uno en Batalla del Salado y otro en la calle Coronel Francisco Valdés. Según denuncia la plataforma, las administraciones competentes han permitido que el proceso avanzara sin atender las alertas sobre el impacto negativo que este tipo de establecimientos genera en la salud pública, el tejido comercial y la cohesión vecinal.

"No se trata de moralismo, sino de salud social. La ludopatía es una adicción reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Su expansión en zonas céntricas, junto a comercios y viviendas, pone en riesgo a nuestros jóvenes y familias", señala la plataforma en su comunicado.

Un modelo que desplaza al comercio local

Tarifa no se vende subraya que la proliferación de locales de apuestas no representa un modelo de desarrollo sostenible para la localidad, sino un fenómeno especulativo que desplaza al pequeño comercio tradicional y deteriora la convivencia en los barrios. La concentración de dos salones de juego en una zona residencial y comercial tan reducida agrava, a juicio de la organización, los riesgos asociados a la ludopatía y normaliza la presencia de este tipo de negocios en el entorno cotidiano de vecinos y menores.

La plataforma recuerda que ya en junio advirtió públicamente sobre los peligros de autorizar estas aperturas, sin que hasta la fecha haya habido respuesta institucional ni medidas preventivas por parte del Ayuntamiento de Tarifa.

Cuatro exigencias al Ayuntamiento

Ante esta situación, Tarifa no se vende ha formulado cuatro demandas concretas a las autoridades municipales: