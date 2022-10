Ustea denuncia el procedimiento "caótico" de obras en centros educativos de Tarifa

La Unión de Sindicatos de Trabajadores en Andalucía, Ustea, denuncia lo que considera una "caótica gestión" de la Consejería de Educación en las obras pendientes en algunos de los centros educativos de Tarifa.

Según el sindicato, las obras de retirada del amianto en el CEIP Guzmán el Bueno llevan años pendientes de ejecutarse y ahora, tras dos años de espera, se están ejecutando las del IES Almadraba "a destiempo y originando problemas a la comunidad educativa".

Ustea también comunica que la retirada de este elemento en el colegio se acordó en el BOJA en 2016, estableciendo un plazo máximo hasta el 31 de diciembre de 2022 y con un presupuesto de 20.000 euros para ejecutarse en 2021.

El amianto, presente en el fibrocemento, es un material cancerígeno y está afectando a los pilares del porche del colegio, según informa el sindicato. Por ello, la Consejería comunicó que su retirada se haría durante el verano de 2021 al no haber alumnado durante esa fecha, algo que no se ha llevado a cabo y por lo que USTEA afirma que preguntó.

En respuesta, el sindicato confirma que recibió un escrito desde Delegación en el que decían que suprimirían el amianto durante el periodo estival de 2022 para cumplir con lo establecido en el BOJA. No obstante, vuelven a pedirles que "cumplan con la normativa y que retiren, cuanto antes y de forma segura, las estructuras de amianto de este y todos los centros educativos que todavía tienen este material en parte de sus instalaciones".

El problema ha llegado también al Consejo Escolar Municipal, que ha pedido al Ayuntamiento su colaboración, aunque el asunto no sea de su competencia, para que la Consejería de Educación actúe en el tema. Además, también se habló del malestar de la comunidad educativa del IES Almadraba por la forma en que se están realizando sus obras.

Las obras del IES Almadraba

En el IES Almadraba se están ejecutando unas obras consideradas muy necesarias, destinadas a la eliminación de barreras arquitectónicas y que denuncian que llevan dos años de retraso. Al igual que las obras del colegio, estas se debían haber realizado en verano, pero se están ejecutando en pleno curso con trabajadores y alumnos en el centro.

El profesorado del centro, según Ustea, no puede impartir la docencia en buenas condiciones. "Cuando no están picando el suelo, está la hormigonera sonando y así no se pueden dar bien las clases”, dicen los profesores.

Por parte de la directiva, afirman que les comunicaron que las obras ruidosas se harían fuera del horario lectivo, algo de lo que se quejan al no ser así. El sindicato quiso comprobar las quejas de los afectados y confirman que "a media mañana el ruido de la hormigonera era muy molesto y además genera otro gran inconveniente, ya que el patio principal de entrada está bloqueado a causa de la obra".

A razón del procedimiento que se está llevando a cabo, Ustea Cádiz, pide a la Junta de Andalucía: "Que desarrolle su labor en tiempo y forma y de las instrucciones oportunas, teniendo en cuenta lo mejor para la comunidad educativa".