El alcalde de Tarifa reclama una solución urgente y definitiva para la N-340 tras el último desprendimiento

El alcalde de Tarifa, José Antonio Santos, ha reclamado este martes una mayor implicación de las administraciones públicas en la mejora y mantenimiento de la carretera nacional N-340, tras visitar los trabajos de reparación del deslizamiento de tierras que ha provocado la rotura de la vía en las inmediaciones del Mirador del Estrecho.

El primer edil ha recordado que la N-340 es actualmente la única vía de comunicación de Tarifa con el resto del Campo de Gibraltar, una infraestructura clave tanto para la movilidad diaria de los vecinos como para la actividad turística y económica del municipio.

El Ayuntamiento insiste en la preocupación por el estado general de la carretera, ya que se trata de la única salida para los tarifeños que trabajan en otros puntos de la comarca, así como la única conexión con los centros administrativos y sanitarios. Santos ha advertido de que la seguridad de las urgencias sanitarias y el desplazamiento diario de cientos de trabajadores están seriamente comprometidos por el deterioro de la vía, por lo que ha reclamado actuaciones urgentes y estructurales que garanticen la seguridad y la fluidez del tráfico.

Aunque ha valorado positivamente el inicio de los trabajos de reparación, el alcalde ha subrayado la intensa presión de tráfico comercial y turístico que soporta a diario la N-340, lo que agrava el desgaste de una infraestructura ya muy castigada por el paso del tiempo y los temporales.

Por todo ello, ha pedido una respuesta firme, real y de futuro, que vaya más allá de intervenciones puntuales y permita dar una solución definitiva a los problemas de esta carretera estratégica para Tarifa y todo el Campo de Gibraltar.

Durante su visita, José Antonio Santos también se ha referido a la preocupación trasladada al Ministerio de Fomento por el estado de otros tramos sensibles, como el viaducto, donde considera necesario reforzar las labores de mantenimiento y supervisión para evitar nuevos incidentes.