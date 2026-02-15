Agaden insta al Ayuntamiento de Tarifa al archivo del proyecto de baterías en el Valle de la Luz tras el informe en contra de la Junta

Agaden-Ecologistas en Acción ha instado este domingo al Ayuntamiento de Tarifa a archivar de manera inmediata el expediente del macroproyecto de baterías S.T. Palmosilla tras conocer, a raíz del Pleno Municipal celebrado el pasado 29 de enero, la emisión de un informe desfavorable por parte de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Cádiz.

La organización ecologista ha solicitado formalmente dicho documento y sostiene que el pronunciamiento técnico confirma la incompatibilidad de la instalación con la protección del Valle de la Luz, dejando al consistorio sin margen legal para continuar la tramitación.

El colectivo considera de “gravedad notoria” que se pretenda autorizar una instalación industrial de casi diez hectáreas y más de 700 baterías apoyándose en un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que prohíbe los usos industriales en suelo no urbanizable. Mientras el planeamiento no sea revisado y actualizado, subraya la organización, la normativa local vigente constituye el marco legal que impide cualquier intento de industrialización en la zona.

La ubicación de la planta de almacenamiento de energía en Tarifa.

Agaden sostiene además que el proyecto no ha sido reconocido ni responde a un interés público real, sino a una conveniencia empresarial privada que, según afirma, hipotecaría un entorno emblemático situado a unos 800 metros del Santuario de la Luz en favor de beneficios privados.

La organización aclara que no se opone a la tecnología de almacenamiento energético mediante baterías, pero rechaza su ubicación a escasos 40 metros del Parque Natural de Los Alcornocales. A su juicio, la proximidad a este espacio protegido y a áreas de alta conectividad ecológica supone un riesgo potencial inaceptable por el fenómeno de embalamiento térmico (thermal runaway) y posibles incendios químicos de extrema dificultad de extinción, cuyos efectos tóxicos y sinérgicos —señala— no han sido evaluados con rigor en el expediente.

Tras la confirmación del informe desfavorable en el pleno municipal, el colectivo exige a la oficina técnica y al equipo de gobierno local que abandonen "la defensa de intereses especulativos" y procedan al archivo definitivo de un expediente que considera viciado de nulidad. La organización advierte de que cualquier intento de esquivar el planeamiento vigente tras el criterio de la Junta carecería de base legal y amenazaría la identidad, el paisaje y el futuro sostenible del Valle de la Luz.