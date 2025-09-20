Agaden denuncia graves daños a los alcornoques de La Ahumada durante el descorche de 2025

La organización ecologista Agaden-Ecologistas en Acción ha denunciado los graves daños ocasionados a numerosos alcornoques del monte público de La Ahumada (Tarifa), en el Parque Natural de Los Alcornocales, durante la campaña de descorche de 2025. Según la entidad, decenas de ejemplares presentan cortes que han alcanzado la capa madre, heridas que consideran irreversibles y que comprometen seriamente el futuro de los árboles.

Los ecologistas sostienen que estas marcas no son propias de profesionales del corcho, sino el resultado de prácticas negligentes. "Lo ocurrido es inaceptable", señalan, recordando que años atrás ya se registraron incidentes similares en el monte público Longanilla. A juicio de la organización, la repetición de estos hechos evidencia una falta de control y supervisión por parte del técnico responsable del Ayuntamiento de Tarifa, cuya destitución reclaman.

El alcornocal de la zona ya se encuentra debilitado por la enfermedad de la Seca, lo que, según Agaden-EA, convierte estos daños añadidos en una amenaza directa a la supervivencia del ecosistema. Por ello, la asociación exige que el Consistorio no vuelva a adjudicar el descorche a la empresa implicada y reclama a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, así como a la Fiscalía, que abran una investigación y actúen contra los responsables.

Además, los ecologistas proponen que el Ayuntamiento de Tarifa impulse una moratoria de tres décadas en los descorches de montes públicos municipales, medida que ya ha sido adoptada en otros municipios como Algeciras y Los Barrios.

"La salud de los alcornocales es patrimonio de toda la ciudadanía y su defensa exige rigor, profesionalidad y responsabilidad", subraya Agaden-EA en su comunicado, concluyendo con un mensaje contundente: "¡Ningún daño más al alcornocal!".