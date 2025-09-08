Agaden pide al Ayuntamiento de Tarifa que rechace la planta de baterías de 100 millones de euros en el Valle de la Luz

Agaden–Ecologistas en Acción Cádiz ha mostrado una vez más su rechazo frontal al proyecto de planta de almacenamiento energético que la compañía cordobesa Rolwind Renovables promueve en el Valle de la Luz, en Tarifa. La organización ecologista considera que la instalación, bautizada como BESS La Palmosilla, supone “una actuación desproporcionada” que hipotecará de manera irreversible un entorno de “altísimo valor ecológico, paisajístico y cultural”, a cambio de beneficios “transitorios y cuestionables”.

La empresa promotora ha anunciado una inversión de 100 millones de euros para levantar la que sería la mayor planta de almacenamiento de energía de España, con más de 250 baterías del tamaño de contenedores marítimos. Sin embargo, a raíz de un reportaje publicado este domingo en Europa Sur, Agaden advierte de que no se ha aclarado qué parte de esa inversión procederá de subvenciones públicas nacionales o europeas, un aspecto que “la ciudadanía tiene derecho a conocer”.

Según el colectivo, las imágenes difundidas por Rolwind ofrecen “una visión irreal” de la planta, ocultando que ocupará más de cinco hectáreas y que se trata de una infraestructura de carácter “claramente industrial”. Los ecologistas subrayan que el emplazamiento es “inadecuado”, ya que se encuentra a apenas 40 metros del Parque Natural de Los Alcornocales y en la zona de conexión con el Parque Natural del Estrecho.

El proyecto se ubicaría además a 800 metros del santuario de la Virgen de la Luz, enclave cultural y espiritual de referencia en la comarca. Agaden alerta también de los posibles efectos acústicos, que podrían alcanzar los 75 decibelios, un nivel “perturbador en el silencio nocturno” del valle.

Alegaciones en marcha

La planta cuenta desde noviembre de 2024 con una Declaración de Impacto Ambiental favorable y este verano ha iniciado su trámite urbanístico en el Ayuntamiento de Tarifa, al abrirse a información pública la solicitud de compatibilidad territorial. En este punto, Agaden recuerda que la legislación reconoce a la ciudadanía y a las asociaciones el derecho a presentar alegaciones y confirma que ejercerá este derecho en la fase municipal.

“Se trata de la fase clave en la que se decide la implantación del proyecto, y pediremos al Ayuntamiento de Tarifa que lo rechace por inadecuado e innecesario en este emplazamiento”, recalcan en un comunicado dirigido a este periódico.

Antecedentes del proyecto

Rolwind Renovables defiende que la planta permitirá almacenar excedentes de energía renovable, garantizar la estabilidad de la red y avanzar en la transición energética. Para mitigar el impacto visual, la compañía ha previsto la plantación de 370 ejemplares de palmitos y chaparros como pantalla vegetal, así como el camuflaje cromático de los módulos. También asegura que el nivel de ruido será inferior al de la subestación eléctrica contigua.

Pese a estas medidas, Agaden insiste en que la industrialización del Valle de la Luz es “incompatible” con los valores que el propio Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar reconoce en la zona, y advierte de que una infraestructura de 20 o 30 años de vida útil no compensa la pérdida definitiva del entorno.