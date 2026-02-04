La aceleradora de proyectos de la Junta agilizará la tramitación de la promoción de 514 viviendas en el Albacerrado de Tarifa

La Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP) de la Junta de Andalucía gestionará el proyecto residencial de 514 viviendas en la zona del Albacerrado de Tarifa, de las que el 55% se destinarán a de tipo protegido.

El plan, conocido como Proyecto Eterea y promovido por Investment Real Estate Tarifa SL —empresa del Grupo Samarador—, se desarrollará junto a la calle Viento de Tramontana, en una zona de expansión adyacente al casco urbano con vistas al Estrecho de Gibraltar. Sus promotores lo presentaron como un “barrio ecosostenible”, con más de 30.000 metros cuadrados de zonas libres, corredores verdes, 654 árboles de nueva plantación, más de 700 plazas de aparcamiento y hasta 15.000 metros cuadrados destinados a equipamientos públicos y actividades económicas. De las 514 viviendas, 283 serán de protección oficial y 231 de renta libre.

La iniciativa conlleva una inversión de 131,76 millones de euros y prevé la creación de 454 empleos directos, tanto durante las obras de urbanización de los terrenos como en la edificación de las promociones. A estas cifras se añaden otros 14 puestos de trabajo indirectos vinculados al desarrollo del proyecto.

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado en julio de 2025, con los votos favorables del Partido Popular y Nuevos Aires Tarifa y la oposición del PSOE, la delimitación del sector ATU-TA-01 en Albacerrado para dar paso al Proyecto Eterea. La moción estuvo envuelta en la polémica, ya que la oposición cuestionó la disponibilidad de recursos hídricos.

Se trata de la primera actuación residencial que se acoge a este mecanismo, introducido a través del Decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda y de la Ley de Vivienda de Andalucía. El Ejecutivo autonómico defiende su inclusión en la UAP con el objetivo de agilizar la ejecución y puesta en marcha de la iniciativa. La actuación constituye la primera fase de una iniciativa de mayor envergadura, que contempla en su conjunto cerca de 1.000 viviendas, compartiendo infraestructuras y dotaciones, motivo por el que la Junta subraya el “carácter estructurante” de esta primera intervención.

El proyecto se ampara en el Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar, que identifica el ámbito de El Guijo-Albacerrado como un área de oportunidad estratégica para el desarrollo residencial, fijando una reserva mínima de vivienda protegida que la propuesta no solo cumple, sino que supera.

El Gobierno andaluz defiende que esta actuación tendrá un efecto dinamizador sobre la economía local y comarcal, al favorecer la generación de empleo indirecto inducido y el impulso de actividades económicas asociadas. La Junta destaca que la incorporación del proyecto de Albacerrado a la UAP permitirá impulsar, coordinar y acelerar su tramitación administrativa, dado que la Unidad Aceleradora de Proyectos acompaña a la promotora hasta la puesta en marcha, manteniéndola informada del estado de cada trámite.

Para ello, se realiza un análisis detallado del proyecto, de la normativa aplicable, de las autorizaciones y permisos necesarios y de los distintos organismos implicados en el proceso. Con esta información, explica la Junta, se elabora un cronograma exhaustivo consensuado con la entidad promotora y se trabaja para garantizar su cumplimiento hasta la puesta en marcha de la iniciativa, destacando el papel de la UAP en materia de simplificación administrativa y mejora de la gestión territorial.