Vecinos de Tarifa han denunciado a Europa Sur que no les son realizadas las pruebas para detectar si están infectados por Covid-19 (coronavirus) a pesar de haber puesto en conocimiento del centro de salud local que presentan los síntomas propios de esa enfermedad y de que desde éste se le garantizase que serían atendidos en un breve plazo de tiempo.

Los servicios de salud, los hospitales del Campo de Gibraltar empiezan a tener serios problemas de logística para poder atender a las personas que temen haberse infectado por el coronavirus. En Tarifa un grupo de vecinos asegura que a comienzos de semana empezaron a sentir los síntomas que se vinculan a esa enfermedad (dolores de cabeza, perdida de gusto y olfato…) y que decidieron ponerse en contacto con el centro de salud para seguir instrucciones.

“Hablé a comienzos de semana, me dijeron que un médico se pondría en contacto conmigo y ha llegado el fin de semana y a mí no me ha llamado nadie”, denuncia uno de los afectados. “No solo es que no me hagan la prueba, sino que a mí nadie me ha dicho cómo debo actuar”.

“Yo soy una persona que suelo estar al tanto de todo lo que me rodea y digamos que me he autoaislado, me he puesto en cuarentena, pero alguien que no esté al tanto o simplemente que no sea tan precavido… puede seguir saliendo, provocar un brote y nadie trata de evitarlo”, abunda. "Es que ni siquiera tiene la certeza absoluta de si está enfermo".

Esta situación ha propiciado que muchas personas que se ven en esta situación, no solo en Tarifa sino en toda la comarca, decidan recurrir a la sanidad privada. Por un lado esto provoca no la saturación –al menos hasta el momento- pero sí un aumento desmedido de la actividad en esos centros y por otro obliga a personas que pagan por sus derechos sanitarios a realizar desembolsos no previstos, que no todo el mundo, y menos aún en tiempos de ERTE, está en disposición de hacer.