María del Amor León Meléndez: "Paso miedo al transitar por Tarifa porque no es una ciudad accesible"

Se llama María del Amor León Meléndez, tiene 35 años y vive en Tarifa. Prefiere que la llamen sencillamente María Amor. Tiene movilidad reducida y necesita una silla de ruedas desde que cumplió los doce. El tiempo le ha enseñado que, ante lo injusto, nunca hay que conformarse. Así lo proclamó cuando recogió el galardón que recientemente le concedió la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar en la categoría de promoción de la igualdad.

Alcanzar la accesibilidad plena para personas como ella, que dependen de una silla de ruedas, es su mayor objetivo. Con ese fin creó la asociación Avanza en junio de 2018, animada por el anterior alcalde tarifeño, Francisco Ruiz Giráldez.

En realidad, todo empezó tres años antes, en 2015. "El germen fue abrir un grupo en la red social Facebook que llamé Por una Tarifa sin barreras", cuenta la propia María Amor. Según su creadora, esta comunidad, que actualmente suma 1.200 miembros, "es un espacio público para la denuncia de las barreras arquitectónicas que encontramos en Tarifa y que impiden a las personas con movilidad reducida como yo acceder y disfrutar que los mismos lugares que las demás personas".

Las fotos para esta entrevista se realizan en la calle Pío XII, una perpendicular de la Batalla del Salado, llena de obstáculos de todo tipo e intransitable para vecinos como María Amor, a no ser que circule por la carretera, con los coches rozándole. "Ponemos nuestra integridad física en peligro", denuncia. "A veces, paso miedo al transitar por Tarifa porque no es una ciudad accesible". Y reivindica poder pasear como un peatón más.

Barreras arquitectónicas

Asegura la galardonada por la Mancomunidad que la accesibilidad es una cuestión de igualdad y dignidad, además de un derecho fundamental. "Le pongo un ejemplo: quienes estamos en una silla de ruedas tenemos prohibida la entrada en los establecimientos que cuentan con un escalón". De esos, en Tarifa hay muchos. "El Ayuntamiento está obligado a exigir que esos negocios sean accesibles dando cumplimiento así a la Ley 1/2013, de 29 de noviembre, que establece la accesibilidad obligatoria en todos los establecimientos desde el 4 de diciembre de 2017", reclama. "Para nosotros, un escalón es sinónimo de prohibición".

Otra batalla son las aceras. "Accesibilidad también consiste en coger por una calle y elegir si voy por la acera que da el sol o por la que da sombra", declara León Meléndez. "A menudo, las personas usuarias de silla de ruedas nos vemos obligadas a transitar por la calzada, por donde únicamente deberían hacerlo los vehículos". Para ella, cada barrera eliminada es un paso hacia un mundo más inclusivo, aunque el "incivismo de quienes aparcan delante de los accesos" reconoce que le resulta demasiado frecuente.

Un tercer ejemplo en su lucha diaria: "Pedimos que los establecimientos que dispongan de veladores y terrazas cuenten con mesas y sillas bajas para que las personas con movilidad reducida podamos hacer uso de las mismas". "También llevamos varios años reclamando que las barras de las casetas de la Feria de Tarifa o la Velada del Carmen tengan un tramo accesible para qué quienes nos desplazamos en silla de ruedas podamos hacer uso de ellas".

Un plan municipal de accesibilidad

Desde la Asociación Avanza, han trasladado al Ayuntamiento tarifeño la necesidad de elaborar un plan municipal de accesibilidad "que sirva como herramienta para implementar medidas y estrategias que garanticen la igualdad de oportunidades de las personas con diversidad funcional", declara esta tarifeña, quien recuerda que las personas con movilidad reducida no son menos válidas que los demás. "Al contrario: la diversidad funcional, como cualquier otro tipo de diversidad, enriquece nuestra sociedad".

Intenta "crear conciencia" porque lo que no se muestra, según María Amor, no existe. También promover un lenguaje que no etiquete a las personas como incapacitadas.

Considera que, en sus seis años de andadura, la asociación Avanza, que no tiene colores políticos" va dando sus frutos, aunque se trata de "una tarea dura y ardua" y que el premio de la Mancomunidad ha hecho más visible su lucha diaria.