El pintor Cecilio Chaves plasma la luz del Estrecho desde las azoteas de Tarifa

El pintor Cecilio Chaves (Cádiz, 1972) expone hasta el 31 de mayo en el hotel Punta Sur de Tarifa, un oasis entre las playas de Los Lances y Valdevaqueros. Fue su amigo gibraltareño Patrick Sacarello, comisario de la muestra, quien le propuso pasar unos días en el municipio más meridional de Europa y empaparse de la particular atmósfera del Estrecho para elaborar 14 nuevas obras.

"Cecilio es un pintor muy conocido en Cádiz", explica Sacarello. "Su éxito se debe primordialmente a su manera de tratar la luz atlántica sobre las azoteas y la arquitectura de la ciudad". "Como me siento afortunado de poder pasar mucho tiempo en Tarifa, le sugerí a Cecilio hacer una serie de cuadros del casco viejo con su mezcla de arquitectura árabe y andaluza. El resultado es esta exposición".

"Solo soy capaz de pintar lugares que me gustan", admite Chaves, quien domina con destreza el paisajismo cotidiano y el tranquilo discurrir de la vida urbana. "Tanto las luces y sombras de Tarifa como su arquitectura blanca me resultaron muy familiares porque se parecen a las de Cádiz". "Disfruté mucho recorriendo sitios poco conocidos del entorno y sacando fotografías que después, a modo de bocetos, me sirvieron para reinterpretarlas y terminar esta exposición".

Las casas encaladas con África de fondo, el castillo de Guzmán el Bueno, el arco de la Puerta de Jerez, la iglesia de San Mateo o la pequeña playa de La Caleta son algunos de los motivos elegidos por Cecilio Chaves, "un mago de la luz", como lo describe su amigo Sacarello.

El artista es licenciado en Bellas Artes, en la especialidad de Pintura, en la Facultad de Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Cádiz, Sevilla, Vigo y Berlín son las principales ciudades que pinta, aunque a esa lista ahora también se suma Tarifa.