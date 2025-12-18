100x100 Unidos desembarca en Tarifa con un proyecto municipalista para romper el bipartidismo

La formación 100x100 Unidos por Tarifa se ha presentado este jueves como proyecto político enmarcado dentro del proyecto provincial 100×100 Unidos con el objetivo de sumar fuerzas entre partidos independientes para trasladar la voz de los municipios a las instituciones supramunicipales.

Durante el acto, los representantes de Nuevos Aires Tarifa y de la plataforma provincial defendieron la necesidad de “hacer política desde abajo”, poniendo en el centro a los vecinos y alejándose de la lógica de los grandes partidos. Los intervinientes coincidieron en señalar que el proyecto nace del hartazgo frente al bipartidismo y de la falta de respuesta real a los problemas cotidianos de municipios como Tarifa y del conjunto del Campo de Gibraltar.

Celia Rico y Jorge Benítez, concejales de Nuevos Aires Tarifa en el equipo de gobierno tarifeño, recordaron los orígenes de su formación, surgida hace tres años como un proyecto ciudadano para “luchar por y para el pueblo”, y destacaron que la unión con 100×100 responde a la necesidad de ganar fuerza política y capacidad de influencia más allá del ámbito municipal.

El presidente de 100×100 Unidos, Javier Vidal, explicó que la iniciativa no pretende crear un partido tradicional, sino una estructura diferente basada en el municipalismo, el sentido común y la libertad de acción. “No venimos a etiquetar a nadie por ideologías, sino a resolver problemas reales”, subrayó, defendiendo una política alejada de la polarización y de las imposiciones desde Madrid o Sevilla.

La plataforma provincial insiste en la importancia de lograr representación en la Diputación de Cádiz y, a medio plazo, en el Parlamento andaluz, con el objetivo de corregir el déficit histórico de inversiones que sufre la provincia. Los intervinientes denunciaron que Cádiz es una de las provincias con menor inversión por habitante y atribuyeron esta situación a la falta de peso político real en las instituciones autonómicas.

El alcalde de La Línea y uno de los impulsores del proyecto, Juan Franco, destacó el potencial del municipalismo en la provincia, recordando que ya existen formaciones independientes con presencia en gobiernos locales y en la Diputación. Señaló que el siguiente paso es organizarse para dar el salto a ámbitos de decisión superiores y defender los intereses de los municipios sin servidumbres partidistas.

El acto también sirvió para poner sobre la mesa problemas comunes como el aislamiento de la comarca, las deficiencias en infraestructuras -de hecho algunos de los asistentes llegaron un poco más tarde por el atasco generado debido a un accidente que tuvo lugar en la entrada a Algeciras-, el acceso a la vivienda, la presión turística o la gestión de cuestiones como el alga invasora, que —según denunciaron— se traslada a los ayuntamientos sin la financiación necesaria.

La presentación concluyó con un llamamiento a la ciudadanía a implicarse en el proyecto y a respaldar una forma de hacer política “de abajo arriba”, basada en "la cercanía, la rendición de cuentas y la defensa directa de los intereses locales", con la vista puesta en las próximas elecciones autonómicas y municipales.