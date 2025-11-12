100x100 Unidos crece y consolida nuevas agrupaciones en la provincia de Cádiz en su primer mes

100x100 Unidos continúa creciendo. Un mes después de la presentación oficial del partido de ámbito provincial, la formación trabaja en la puesta en marcha de nuevas agrupaciones como 100x100 Unidos por Sanlúcar, que hace unos días anunciaba la constitución de un primer grupo de trabajo ciudadano.

En estos momentos, el partido tiene presencia en las distintas comarcas de la provincia, desde el Campo de Gibraltar a la Janda, la Bahía de Cádiz y la Campiña de Jerez, Costa Noroeste y la Sierra de Cádiz. La nueva formación municipalista dispone ya de equipos de trabajo en un gran número de localidades como La Línea de la Concepción, Los Barrios, Algeciras, Tarifa, Barbate, Conil de la Frontera, Chipiona, Sanlúcar de Barrameda, el Puerto de Santa María, San Fernando, Medina Sidonia, Jerez, Arcos de la Frontera y Benaocaz. Asimismo, se continúa trabajando para conformar nuevos grupos y se siguen manteniendo conversaciones para extender el proyecto a otros municipios.

La Ejecutiva de la formación sigue trabajando para asentar las bases de este proyecto nacido del municipalismo y que, como ha expuesto su actual presidente, Javier Vidal, viene a trabajar desde la política útil, “por atender al ciudadano desde la cercanía y la independencia de los partidos localistas, con compromiso, responsabilidad y coherencia, ocupando un espacio en el sentido común y con una única ideología: la provincia de Cádiz y sus municipios”.

En los próximos días se iniciará un calendario de presentaciones de las agrupaciones que conforman 100x100 Unidos, tanto aquellas que están ya en actividad y cambiarán progresivamente su imagen corporativa, como es el caso de 100x100 Unidos por Algeciras, que se presentará este jueves 13 de noviembre en un acto abierto a la ciudadanía en el Hotel Reina Cristina de Algeciras, así como los nuevos grupos que están surgiendo, como 100x100 Unidos por Sanlúcar, que dará a conocer los detalles de su proyecto a mediados de diciembre.

"Los miembros de la actual Ejecutiva continúan trabajando en la coordinación de estos equipos, recogiendo las necesidades y demandas trasladadas por los grupos de trabajo en cada municipio, con el objetivo de celebrar el primer congreso constituyente en 2026, redactar un programa realista y constituir una lista electoral con las que concurrir a las próximas elecciones autonómicas por la provincia de Cádiz", ha apuntado la formación.

“Somos conscientes de que hay mucho trabajo por hacer, y no disponemos de la estructura ni los medios de los grandes partidos, pero estamos decididos a trabajar por nuestra provincia y sus municipios, con todas las ganas, una enorme ilusión y la mayor de las convicciones”, comparte el presidente de 100x100 Unidos, Javier Vidal.