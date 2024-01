Juanma Moreno anuncia que Andalucía espera superar los 35 millones de turistas en 2024

El Pabellón de Andalucía es diferente, innovador, cercano, ágil para el turista. Son 6.500 metros cuadrados, 1.200 más que el año pasado, donde los diferentes destinos de la región están mostrando su mejor cara y todo su atractivo a los visitantes. El presidente andaluz Juanma Moreno, poco antes de comparecer ante los medios para dar a conocer las magníficas cifras logradas en 2023, lo inauguró de la mano de los Reyes de España y el consejero de Turismo, Arturo Bernal.

Una vez que realizados los honores, con el espectáculo de luces habitual, quizás este año más espectacular, el presidente de la Junta de Andalucía iba a transmitir a los presentes los buenos datos cosechados en 2023 y unas previsiones para 2024 que apuntan a que la comunidad sigue siendo codiciada por los turistas nacionales y nuevamente los internacionales, aunque en ellos hay que seguir trabajando. "Andalucía ofrece un concepto nuevo, alejado del modelo tradicional. Se busca la conectividad, la interconexión de toda la oferta andaluza, que como saben es tremendamente diversa y que conjuga mil experiencias diferentes. Cuenta con la inmensa fortaleza que es la marca Andalucía. Buscamos seguir innovando para seguir siendo diferentes", comenzaba el presidente.

"Cerramos 2023 con los mejores datos de toda la serie histórica de Andalucía: hemos superado las previsiones que dimos hace un año. Si en 2022 rozamos los 31 millones de visitantes, en 2023 hemos pulverizado esa cifra y hemos alcanzado los 33,9 millones de visitantes. Nunca antes se había llegado a estas cotas, mejor que las previsiones que teníamos, que eran muy optimistas. Es un incremento del 9,9% con respecto al año pasado, un 4,3% más que en el 2019", decía.

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía "Somos optimistas para 2024 y nuestro optimismo está justificado porque Andalucía siempre ha dado la cara"

Y aunque dejó las previsiones de 2024 para el final de su intervención, merece la pena adelantarlas porque son una demostración de que el sector avanza con paso firme y crece después de años de tanto sufrimiento e inestabilidad. "Cuando hablamos de previsiones, debemos de saber que el turismo es muy sensible a cualquier circunstancia que ocurra en el ámbito internacional. Pero ha demostrado ser una industria con una enorme capacidad para reinventarse en Andalucía. Con esos mimbres, la previsión para 2024 es optimista: en el peor de los escenarios, superaríamos los 35 millones de turistas, creciendo en torno a un 3,5% y rompiendo de nuevo el techo de visitantes que tenemos en nuestra tierra. Es un optimismo justificado porque Andalucía siempre ha dado la cara", se enorgullecía Juanma Moreno.

Un crecimiento sostenible

Ahora bien, lo difícil ya se sabe que no es llegar, sino mantenerse. El presidente de la Junta, acompañado por el consejero de Turismo, apuntó en la sala de conferencias, que no pueden caer en la autocomplacencia y es el momento de seguir trabajando en la misma dirección. "No se trata de darle a una manivela y crecer más cada año que el anterior, sino de que esto sea sostenible. Implica a todas las partes que están asociadas a esta industria, hay muchas cosas que trabajar", porque Andalucía tiene cada vez "más empleo más calidad de empleo y más valor añadido" a la industria turística.

Y como muestra, un botón. Los datos micro también demuestran que este crecimiento andaluz es desde la base, que no es fruto de la improvisación y que el sector está generando cadena de valor. "Los establecimientos hoteleros han registrado casi 20 millones de viajeros alojados, un 8,7% más, igualando lo logrado en 2019 gracias a la fuerte subida del turista extranjero. Las pernoctaciones han alcanzado los 54,2 millones, un 8% más que 2022".

Un año más, Andalucía ha sido el destino preferido del turista español para alojarse en sus hoteles con el 21,2% total, muy por delante de Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad Madrid o las Islas. "En el sector del turismo nacional somos un líder claramente consolidado. Hemos recuperado la senda de crecimiento y creación de riqueza" con un impacto de 24.800 millones de euros. "Para que nos hagamos una idea: el ministro indicó hace unas horas [en la presentación del Anuario de Turismo de esta casa, Grupo Joly], que el impacto del turismo en un año muy bueno como éste ha sido en torno a 100.000 millones de euros, una cuarta parte lo ha producido Andalucía".

Andalusian Crush: 2.400 millones de impactos por todo el mundo Andalucía acude a FITUR con la rompedora campaña Andalusian Crush, presente en todos los lugares del Pabellón 5 de IFEMA. "Es una campaña rompedora, un spot que ha removido a toda la industria turística y que ha logrado ya 2.400 millones de impactos en todo el mundo. La Consejería tiene puesta mucha confianza en esta apuesta, sobre todo porque acudimos a FITUR sobre la base de un destino que ha sabido reinventarse después de la pandemia", y que ya se prepara para recibir en 2024 a un volumen de turistas aún mayor que en el exitoso 2023, como bien había anunciado Juanma Moreno.

"Los ingresos por turismo han registrado un ingreso nominal de 20,9%, el gasto medio diario por turista ha sido de 77,8 euros, lo que implica un crecimiento de un 8%. Los puesto de trabajo se han incrementado un 5,5% en el sector, un dato muy importante", apuntaba orgulloso Juanma Moreno, que en este punto quiso "resaltar" el enorme esfuerzo de los profesionales del sector. "Hay mucha más estabilidad laboral y han crecido los salarios, este turismo genera más cadena de valor y puestos de trabajo de mayor calidad. Ése es el turismo que queremos, un turismo sostenible, capaz de generar empleo de calidad y que haga avanzar a Andalucía".

El objetivo recuperar al turista internacional

Tras el éxito, los deberes para el nuevo año turístico. Andalucía se marca como obligación recuperar al turista internacional, que poco a poco vuelve a la región tras la pandemia, pero que todavía no ha experimentado el crecimiento que la industria desearía. "Del total de visitantes de 2023, uno de cada tres ha sido extranjero, 11,6% millones de turistas. Es un crecimiento del 20,7%, pero nos queda un poco para superar los números de 2019 y ése es uno de los objetivos de la campaña Andalusian Crush, finalizaba el presidente Juanma Moreno, no sin antes explicar que el principal "esfuerzo inversor" de la campaña se ha hecho especialmente en América de Norte y Asia y "el 65,5% de los impactos ha sido precisamente en estos territorios".