Mi Exaltación: pasado, presente y futuro

Hace un año y algunas semanas nuestra sociedad se veía azotada por una pandemia mundial que aún resuena en nuestras familias. Por esas fechas me encontraba aguardando receloso para ofecerle a mis contertulios/as y al pueblo de Algeciras en general lo que iba a ser la XXIV Exaltación en fechas previas a la celebración del 25 aniversario de nuestra querida Asociación Cultural Tertulia Cofrade La Levantá. El motivo de la suspensión de dicha cita, al igual que las Estaciones de Penitencia de nuestra hermandades y cofradías, queda en un segundo plano con la que todavía está cayendo en nuestra sociedad pero se divisa un rayo de esperanza al final de este oscuro túnel por el que hemos pasado y estamos pasando.

Quien me conozca sabe que de ese texto que tenía preparado para el 2020 no eran en su mayoría los mismos que tenía preparados para el 2021 ni serán los mismos que, si María Santísima de La Palma quiere, contaré en la primavera de 2022.

Lo que esta pandemia no ha coartado es la ilusión y las ganas de expresar a través de mi verso lo que es para mí La Saeta, ese rezo cantado que hombres y mujeres escenifican a través de su garganta y su cuerpo en tiempo de Pasión. Ver el patio del Edificio sociocultural La Escuela, donde habitualmente se estaba celebrando, o el patio del Museo Municipal o la Iglesia Mayor de Santa María de la Palma (escenarios que se han postulado para su celebración) llenos y esperando a que este humilde orador y otrora Presidente de nuestra querida tertulia me motiva aun más para contar los días y quitar las hojas del almanaque hasta que llegue ese ansiado mes de cuaresma de 2022 en el que ya “La Levantá” habrá celebrado sus bodas de plata, algo que muchos presagiaban que no ocurría pero que es una realidad tangible.

Del pasado mejor no hablar pero siempre es bueno recordarlo para que no se repita, el presente hay que vivirlo con respeto, fe y prudencia y el futuro no se sabe lo que nos deparará en estos tiempos difíciles por los que estamos viviendo.

Ya es Domingo de Exaltación, todo está preparado, enfundo mi texto en las pastas entregadas por “La Levantá” después del último repaso. Suena la Saeta interpretada por la Asociación Musical “Amando Herrero” y mi presentador José Manuel González-Rebolo Rosano, más un hermano pequeño que un amigo, sube al estrado para presentarme. En esos momentos no oigo solo los recuerdos de muchos exaltadores que sobre ese atril han derramado todo su arte y prosa y poesía, periodistas, sacerdotes, pregoneros saeteros y saeteras y artistas a fin de cuentas que me han precedido para darme la alternativa como Exaltador de La Saeta en una luminosa mañana de Marzo, como viene siendo habitual una semana antes del Pregón Oficial de nuestra Semana Santa de Algeciras.

Espero no defraudar a nadie y que el panorama para ese 2022 nos haya traído un horizonte lleno de Luz y Esperanza. Que así sea.