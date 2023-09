“El sector pesquero se merece este homenaje”

Patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Tarifa, una de las caras más representativas de este sector en el muncipio y, en 2023, pregonero de las fiestas municipales. Manuel Suárez Sánchez recibe con orgullo el honor y la responsabilidad de anunciar la Feria a todos los tarifeños, aunque transmite un fuerte aire de reivindicación hacia una profesión como es la pesca, tan sacrificada y, a veces, olvidada.

–¿Hay nervios en los días previos al gran momento?

–Un poquito tengo que estar nervioso, lógicamente. Voy a ponerme al frente de todo un pueblo, de mi pueblo. Aunque esté un poco acostumbrado a hablar en ciertos lugares defendiendo el sector pesquero, ponerse ante tu gente no es lo mismo.

–¿Cuándo le dieron la noticia? ¿Cómo recibió el encargo?

–Estaba faenando y el señor alcalde, José Antonio Santos, me hizo una llamada y teníamos poca cobertura. No lo escuchaba bien, pero oí algo al final de la conversación de pregonero y yo pensaba que teníamos un sitio como representantes del sector para para ver el pregón y la coronación. Después, cuando tuve cobertura, lo llamé y fue cuando me explico mejor que le gustaría que fuese el pregonero de Tarifa como homenaje al sector pesquero. Lo pensé, lo hablé con mi mujer y mi gente más cercana y lógicamente no se puede decir que no porque es algo único en la vida. Por supuesto que le di el sí.

–¿Se echaba en falta este homenaje?

–Ya era hora, porque se lo merece. No ya a nivel personal, sino que el sector en general lo merece porque es una de las semillas de este pueblo, de haber crecido en los valores que lo ha hecho. Antes de que llegara el turismo ya estaba una de las semillas más grandes que era la pesca.

–Coincidiendo con el centenario de la Cofradía debe ser aún más especial.

–Exacto, es una de las cosas que se le viene a uno a la cabeza. La vida es un camino y no sé si son casualidades, pero coincide que soy patrón mayor, que Dios ha querido que estando en el cargo me encomienden ser el pregonero... Todo en la vida creo que es por algo.

–¿Cómo estáis viviendo el centenario?

–Es algo único. Podemos contar con los dedos de la mano a nivel nacional las que llegan a un centenario como nuestra entidad. Y lo estamos haciendo con el mayor cariño y las mejores formas para intentar a finales de septiembre hacer un evento que sea bonito no solo al sector sino también al pueblo de Tarifa.

–¿Cómo será el pregón?

–Hacer un pregón es algo sentimental hacia de dónde venimos. Yo creo que no hay un ciudadano de Tarifa que, si revisa sus familiares hacia atrás, ya sea un abuelo, un primo o un tío, que en los últimos 50 o 100 años no haya tenido algún parentesco con un hombre del mar que sea marinero o una mujer que trabajaba en la fábrica, o algo relacionado con el mar. Vamos a hacer algo bonito porque el pueblo no puede olvidarse. Parece que el sector pesquero está en una esquina cuando debería estar en primera plana o en la entrada de Tarifa. Se está haciendo muy famosa por el tema de los deportes de aire, por el turismo y sus playas, pero hay que tirar de la base. Tarifa viene del sector de la mar y de la campiña. El pregón va a ir más profundamente a recordar de dónde venimos.

–¿Qué significa para usted la Feria de Tarifa?

–Para mí como tarifeño significa el lugar donde nos unimos todas las personas. Formamos un vínculo muy especial, ya sean marineros o gente de la campiña y nos olvidamos un poquito del día a día, de la lucha constante, del trabajo, ves las caras de los amigos. Para mí es algo especial donde las personas descansan, aunque lógicamente lo pasamos bien y terminas cansadísimo, pero en el sentido de los problemas y del trabajo, que en este caso es la parte que me toca, el sacrificio de los pescadores. Y qué mejor que en su Feria con su gente, con sus amigos y con sus familiares.

–¿Cuál es su parte favorita de la Feria?

–El ambiente. La Feria tiene algo especial entre sus puertas, su entrada, el alumbrado. La mente entra en un momento de tranquilidad, de pasártelo bien, de desconectar. Hay que dejar las cosas detrás y vamos hacia adelante pasándolo bien. Se habla con un compañero, con un familiar, pero no del día a día, de otras cosas y te tomas un refresco o unos pinchitos, tu amigo bailando...

–¿Algún mensaje para los tarifeños de cara a la Feria?

–Que nos lo pasemos todos muy bien y que sea una Feria especial este año, por el sentimiento hacia la gente.