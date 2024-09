“Le pido a la Virgen de la Luz que nos bendiga y proteja”

Pepita Vinuesa es la primera mujer universitaria de Tarifa. El mismo día que el alcalde la llamó para comunicarle que sería la pregonera, se puso manos a la obra. El sábado, tras la coronación, llegará su gran momento de esta Feria .

–¿Quién es Pepita Vinuesa?

–Nací en Tarifa el 7 de diciembre de 1946, en la calle Silos que en aquellos años era General Mola. Mis padres eran Mariano Vinuesa y Josefa Silva, por tanto, en aquella época, mi nombre no tenía duda: Josefa María, Pepita, como mi madre. Mi infancia fue tarifeña auténtica, de jugar en la calle con mis hermanos y con otros niños. Fui, naturalmente, al Colegio de la Inmaculada Concepción, conocido por todos como el colegio de las Monjas. Además de los estudios reglamentarios, que incluían aprender a coser y bordar, estudiaba piano con una gran profesora que era Carmela Carrillo, hice hasta 4º de Solfeo y 5º de piano, los exámenes eran en el Conservatorio de Cádiz. Cuando cumplí los 10 años, mis padres me plantearon hacer lo que en aquel tiempo se llamaba el ingreso, examen obligatorio para empezar el bachillerato. Así lo hice, pero dejé la carrera de Piano porque consideré que no era mi futuro. Los primeros cursos de bachillerato fueron un poco irregulares… estudiábamos poco. Nos daban clase los maestros del grupo escolar Cervantes y el examen era libre en el Instituto de Algeciras.

-¿Dónde o cuándo surgió la vocación por la medicina?

Mi vocación definitiva comenzó cuando se creó el CLAEM (Colegio Libre Adoptado de Enseñanza Media Papa Juan XXIII) donde cursé el llamado entonces Bachillerato Elemental (hasta 4º y reválida) y Bachillerato Superior (hasta 6º y reválida) que permitía hacer el curso de Preuniversitario, examen obligatorio para acceder a la Universidad. Mi más sentido reconocimiento a los profesores titulares del centro Luisa Rivero y Francisco Macías. A partir de ahí empezó mi lucha, porque para seguir estudiando tenía que salir de Tarifa.

–¿Cómo lo hizo?

En aquel tiempo era necesario que estudiaran los chicos pero las chicas estaban generalmente orientadas hacia “sus labores”. Necesité un año en Tarifa para conseguir mis objetivos, año que aproveché para mejorar mi francés, inglés, ayudar en las campañas de vacunación, cursos de la Sección femenina, etc. Fui la primera mujer que salió de Tarifa para estudiar una carrera universitaria. A partir de aquí fue todo mas fácil. Hice la carrera de Medicina en la Facultad de Cádiz y al terminar elegí la especialidad de Oftalmología con el profesor Julián García Sánchez. Estuve trabajando como especialista de Oftalmología primero en Cádiz y en el año 1976 me trasladé a Madrid al Hospital Clínico de San Carlos (Universidad Complutense) y en 1981 me trasladé a la Universidad de Salamanca, donde obtuve por oposición la plaza de profesor titular de Oftalmología y la Jefatura de Sección. En Salamanca he desarrollado mi actividad docente, asistencial e investigadora hasta mi jubilación. En la actualidad colaboro en los cursos para Residentes de Oftalmología en el Instituto Castroviejo de Madrid y en la República Dominicana en colaboración con la Sociedad Dominicana de Oftalmología. He realizado ayuda humanitaria en la ciudad de Mekelle (Etiopía) con la ONG Proyecto Visión, ininterrumpidamente durante más de 15 años. Soy Académica correspondiente de la Real Academia de Medicina de Salamanca y también soy vicepresidenta de Asemeya. Desde el 2011 comparto mi vida con mi esposo Julián García Sánchez, precisamente nos casamos en el Santuario de la Virgen de la Luz.

–¿Por qué considera que la han elegido como pregonera de la Feria de Tarifa 2024?

–Pienso que he sido elegida por ser de Tarifa y es posible que en la decisión tuvo que ver con haber sido la primera mujer tarifeña que hizo carrera universitaria.

–¿Qué es lo que más le gusta de su pueblo? ¿Y de su Feria?

–Me gusta que a la gente le entusiasme mantener las tradiciones, y al mismo tiempo saber adaptarse a las novedades que surgen en el día a día, como por ejemplo el haberse convertido en el centro mundial de los deportes relacionados con el viento, transformando un elemento aparentemente molesto en una fuente inagotable de deportes de primer nivel. De la Feria, para mi lo mejor es la cabalgata agrícola, con la entrada triunfal de la Virgen de la Luz en nuestra ciudad.

–¿Tiene algún recuerdo o anécdota en la feria de Tarifa?

–Entre los recuerdos predominan los relacionados con mi infancia, con mis padres que nos llevaban a montar en los ‘cacharritos’ y un poco más mayor en el carro ‘las patás’ y en el ‘taratachín’ y en la adolescencia los bailes en las casetas de feria.

–¿Cómo va a ser el pregón? ¿Puede darnos alguna primicia?

–En el pregón se pueden diferenciar tres partes: en la primera expreso las vivencias de mi infancia, en la segunda los sentimientos que me unen a esta ciudad y que, a pesar de que mi trabajo me ha llevado lejos, siempre he aprovechado mi tiempo libre para volver a mis ancestros. La tercera parte incluye una reflexión relacionada con mi profesión como oftalmólogo. Es posible que haya alguna sorpresa… Le he puesto al pregón el mayor cariño y las mejores formas para intentar a finales de septiembre hacer un evento que sea bonito no solo al sector sino también al pueblo de Tarifa.

–¿Algún mensaje que enviarle a su pueblo?

–Animo a todos los tarifeños a disfrutar de la alegría y el sentir de nuestras tradiciones. Le pido a la Virgen de la Luz que nos bendiga y proteja y que la luz de su mirada nos guíe siempre por el camino del bien y de la justicia.