Un cartel de foto

Este año la Feria de Tarifa cuenta con un cartel muy especial, creado por un artista tarifeño que ama la fotografía. La protagonista es la Reina de la Feria, Noelia Núñez, quien posa ante la cámara recreando una bella escena de otros tiempos.

–¿Quién es Antonio C. Malia?

–Soy Antonio Castro Malia, aunque firmo mis obras como Antonio C. Malia, nací en Tarifa un 5 de abril de 2004 y desde entonces he profesado un amor incondicional por mi pueblo y por sus fiestas, participando en todas y cada una de sus tradiciones. Cuando tenía 12 años, estando en un bautizo con una prima mía que tenía una cámara, empezó a picarme el gusanillo de la fotografía y tres meses más tarde mis padres me regalaron mi primera cámara. A partir de ahí, poco a poco fui haciendo mis primeros encargos, aprendiendo todo de forma autodidacta, hasta que una vez acabado bachiller decido irme a Granada a hacer un curso de fotografía con posteriores prácticas en Madrid, junto a Anne Banaan y la Fundación Ouka Leele. Actualmente resido en Madrid donde estoy, como aquel que dice, buscándome la vida en el mundo del arte, enamorado de la fotografía y especialmente de aquella que rodea a la moda.

–¿De dónde le viene esa pasión por el arte?

–Pues la pasión por el arte yo creo que me viene desde pequeño, mi padre siempre ha pintado cuadros en casa como hobby y decoración para nuestro hogar, y también el colegio Virgen del Sol en Tarifa, que desde pequeño nos inculcaron la curiosidad por los pintores, sus obras, sus vidas... Que si Velázquez, Miró, Dalí, Van Gogh... Siempre me han inculcado una cultura por el arte en general. Al final, después de tanta pintura, decidí introducirme en la fotografía, jugar con las luces y sombras, las composiciones y la capacidad de contar historias con mis series fotográficas, de poder plasmar lo que tengo en mi cabeza.

–¿En qué se ha inspirado para llevar a cabo este cartel?

–La inspiración para este cartel viene de los antiguos carteles y fotografías de Villalta para la Real Feria y Fiestas de Tarifa, en este caso trayéndolo a la actualidad.

–¿Qué es lo que más le gusta de su pueblo? ¿Y de su Feria?

–Ahora que vivo fuera de la localidad he aprendido a apreciar aún más a mi pueblo. Sin duda alguna lo que más me gusta de Tarifa es pasear por sus calles en el mes de septiembre, comenzar a sentir que entra de nuevo el otoño en Tarifa y que la Virgen de la Luz está en Tarifa. Lo que más me gusta de Tarifa es su gente, como me hace sentir en casa y la serenidad e inspiración que sus playas me hacen sentir. De la Feria, creo que como todo tarifeño, mi día favorito es la entrada de la Virgen de la Luz por la Huerta de Triviño, es salir a la calle y ver a todas las mujeres y niñas vestidas de gitana y cientos de caballos haciendo más sonora la entrada de la imagen en Tarifa, llegando por último las puertas de San Mateo y cantar todos juntos el himno mientras entra en el templo. Y, como no, bailar la primera sevillana de la Feria de Tarifa en mi caseta, El Levantichón.