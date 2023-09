“Organizar la Feria de Tarifa es una responsabilidad”

La Feria de Tarifa llega en un momento especial para el municipio. Justo cuando el verano se acerca a su final, el municipio más al sur de la Europa continental comienza su fiesta, lejos del ruido propio de los miles de turistas que visitan cada año la ciudad. José Antonio Santos Perea se estrena como alcalde en la semana de festejos, después de acceder a la Alcaldía el pasado mes de mayo, aunque ya conoce el reto tras haber sido el encargado de organizarla en su anterior etapa como miembro del equipo de Gobierno del Ayuntamiento local.

–Esta va a ser su primera Feria como alcalde de Tarifa. ¿Está nervioso?

–No especialmente, ya que he vivido varias ediciones siendo entonces concejal de Fiestas del Ayuntamiento.

–¿Qué novedades trae la nueva edición de la Feria?

–La inclusión del Día Joven con un concurso de logos de camisetas elaborados por el Área de Juventud y la participación de las diversas casetas en la iniciativa. Además, se ha implantado de nuevo el día de la doma vaquera en el Real de la Feria.

–¿Hay algo que se les haya quedado en el tintero y que veremos en próximas ediciones de la Feria?

–Nos ha faltado poder celebrar de nuevo un espectáculo taurino en la Feria. Tuvimos uno el 27 de agosto y esperamos el próximo año tenerlo dentro de la programación.

–¿Es difícil gestionar la fiesta desde la Alcaldía?

–Más que difícil es una responsabilidad, ya que queremos que todo salga bien, según lo previsto y sin ningún incidente. Aun así, existiendo una buena coordinación entre las distintas áreas que organizan la Feria, todo debería funcionar perfectamente y sin mayores problemas.

–¿Se considera feriante? ¿Cuál es su parte favorita?

–Mucho, ya que he sido presidente de una caseta de Feria durante muchos años y es una fiesta que me encanta. Por ello, como no podía ser menos, mi momento favorito es el primer domingo de septiembre, ya que soy veterano cabalgatista, y, cómo no, el día de nuestra patrona.

–¿Puede darnos más detalles de la iniciativa del Día Joven?

–La idea del Ayuntamiento es potenciar la participación de los jóvenes en la Feria de Tarifa y que estén más implicados en las tradiciones de nuestra ciudad.

–La Feria recibe un importante número de visitantes. ¿De qué facilidades de transporte dispondrán?

–Durante toda la semana de Feria se habilitará un autobús dedesde el centro hasta el recinto ferial y viceversa. Además el día de la comida de los pensionistas, dispondremos un autobús y varios vehículos adaptados para las que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar sin dificultad.

–¿Algunas palabras para los tarifeños antes de su Feria?

–Mi recomendación para todos los tarifeños es que intenten aparcar los problemas diarios durante unas horas o días y que disfruten todo lo que puedan con familiares y amigos en nuestra Feria de Tarifa.