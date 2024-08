"Me gustaría viajar, pero para vivir me quedo en el Campo de Gibraltar"

–¿A qué se dedica?

–Estoy estudiando administración y finanzas, un grado superior que acabaré el curso que viene. En el futuro me gustaría dedicarme a lo que estoy estudiando, la contabilidad. Me encantaría trabajar en una gestoría o algo similar.

–¿Le gustaría continuar viviendo en el Campo de Gibraltar o le gustaría conocer otros lugares?

–Me gustaría viajar para conocer el mundo, pero para vivir me quedaría en el Campo de Gibraltar, especialmente en San Roque, mi pueblo. Es un lugar tranquilo y según mi punto de vista se vive muy bien.

–¿Qué es lo que más le gusta de su ciudad?

–La tranquilidad y el buen ambiente. Las personas son muy amables y es una localidad muy familiar en la que se vive a gusto.

–¿Por qué quería ser la Reina de la Feria de San Roque?

–Siempre ha sido mi sueño, desde pequeña. Me presenté cuando era más joven, pero no salí elegida. Este año me presenté de nuevo y no me esperaba llegar a ser la Reina, pero tenía muchísima ilusión.

–¿Cómo lo está viviendo su familia?

–Mi familia lo vive con mucha emoción. Aunque mis padres no son de aquí, todos nos sentimos parte de San Roque y disfrutamos mucho de todas sus fiestas. Además, esta Feria la disfrutaré de manera muy especial con mi hermana, ya que ella ha sido seleccionada de dama.

–¿Qué es lo que más le gusta de la feria de San Roque?

–El reencuentro con amigos y familiares, las casetas y el ambiente. En la Feria siempre se pasa muy bien.

–¿Cómo está pasando las vacaciones?

–Muy bien. Salgo por la tarde, disfruto del sol y el calorcito con mis amigos. En agosto quiero hacer un viajecito.

–¿Cuáles son sus aficiones?

–En mi tiempo libre me dedico al baile flamenco. Me encanta pasar tiempo con mis amigos y mi familia. Me gusta socializar y ayudar a los demás. Me considero una persona sociable.

–¿Tiene algún mensaje para la gente de su pueblo ahora que comienzan las fiestas?

–Sí, me gustaría transmitirles que disfruten muchísimo de la Feria, como nosotras lo haremos, y que vivan estas fiestas con muchas ganas e ilusión con sus familiares y amigos.