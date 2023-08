“San Roque siempre ha sido referente en las fiestas y debe seguir siéndolo”

Fue funcionario de la Delegación de Fiestas durante muchos años y ahora, jubilado a sus 62 años, le ha llegado la oportunidad de anunciar la llegada de la Feria Real de San Roque a sus vecinos, esa que ayudaba cada edición a hacer realidad entre bambalinas. Gonzalo Rojas Izquierdo, polifacético y con mucho arte y ritmo, forma parte del grupo musical Los Panas y avisa de que su pregón, aunque no sea cantado, sí que tendrá un toque melódico. Consciente de la responsabilidad que supone, la asume con la prestancia de quien está habituado a los escenarios.

–¿Cómo se viven las horas previas a ese gran día?

–Con ilusión y miedo responsable. Es un cargo que te dan desde el Ayuntamiento que son quienes nos dirigen y tienes que defenderlo bien, hacerlo a gusto de todos y que quede un pregón bonito. Con ganas de que llegue el día para poder recitarlo.

–¿Le han dado algún consejo?

–Precisamente el único consejo que me han dado fue en mi casa y me lo dio mi familia. Me dijeron que no lo hiciera muy largo porque dicen que cansan cuando son así, aunque lo haga con tranquilidad. Así que tengo uno hecho en su justa medida y tengo unos temas dedicados a San Roque al final.

–¿Cuál fue su reacción cuando recibió el encargo?

– Estaba ensayando y me llamó la delegada de Fiestas y me preguntó si podía pasarme por el Ayuntamiento. Al día siguiente fui y estaban allí compañeros de la televisión local. Les pregunté y me dijeron que no sabían, que a ellos solo los habían avisado para que estuvieran allí. Entonces pasé y el alcalde me propuso ser el pregonero de la fiesta y claro que acepté, es un cargo que uno acepta con gusto, más aún si eres alguien que ha participado. De todos modos, no me lo esperaba porque trabajaba en la delegación de Fiestas y entendía que no me correspondía porque era un profesional, pero sí que estaba muy volcado con la fiesta. También he sido muy participativo en las actividades, creando asociaciones, formando parte de agrupaciones carnavalescas, teniendo grupos rocieros y de rock andaluz... Pero aun así no me lo esperaba y estoy muy agradecido de que se hayan acordado de mí.

–¿Cómo será el pregón?

–Será hecho en la medida justa de largo, para que no sea pesado, y con unos temas dedicados a San Roque al final. Estaré solo en el escenario y al final cantaré unas sevillanas.

–¿Qué mensaje le gustaría transmitir?

–Que se disfrute la Feria. San Roque es un pueblo con mucha historia y patrimonio cultural y que se disfrute de la fiesta. Siempre ha sido un pueblo referente en las fiestas y debe seguir siéndolo. Que seamos conscientes de lo que somos y tenemos y que disfrutemos.

–Trabajando en Fiestas, habrá vivido mucho la Feria. ¿Qué tiene de especial para usted?

–Tengo muchos recuerdos. De cuando se decoraban hace unos años las calles o la plaza de la iglesia. San Roque olía a Feria y derrochaba alegría. Tengo muy buen recuerdo. La gente decoraba las calles con macetas y farolitas. También de cuando era pequeño y mis padres me llevaban a la Feria y me montaban en las atracciones. Ya de más mayor voy con mis amigos y tengo mi caseta.

–¿Cuál es su momento favorito?

–Con esta edad lo que más me gusta es reunirme con los amigos en la caseta. Quedamos los amigos de toda la vida, unas veces con unos y otras con otros, viene la familia... Son momentos más íntimos. Ya a mi edad no se disfruta como antes, es más tranquila y familiar.

–¿Algún mensaje para los vecinos de San Roque?

–Que siempre es necesario volver a la casa y sentir nuestras raíces y que cuando uno siente San Roque lo hace para siempre. Es un pueblo muy significativo que siempre ha dejado constancia de todo. Que disfruten y que beban si tienen que beber pero que el alcohol sea para para disfrutar, que no sea motivo de enfrentamiento, sino más bien para compartir los ratos y momentos de risa, porque es lo que nos vamos a llevar en la vida.