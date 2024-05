"Los chisparreros tenemos algo muy especial que no se puede explicar"

La joven cantante Isabel María Arroyo Rojas, conocida artísticamente como Chabel, ha sido la chisparrera elegida para dar el pregón este año 2024 y abrir con él la celebración de la Feria y Romería del Cristo de la Almoraima.

Los comienzos de Chabel fueron copleros y empezó a desarrollarse como artista en La Línea de la Concepción con tan solo nueve años. Muy pronto tuvo actuaciones en diferentes galas en las que ponía al público en pie. Pero Chabel no cantaba solo tonadillas. El pop y las rumbas también son lo suyo.

En 2013 estuvo en el concurso Se llama Copla, de Canal Sur, del que guarda muy buen recuerdo y grades amistades. Estuvo varios años de gira por Andalucía acompañada de Javier Delgado, que en ese momento era su manager. Participó en un concurso mundial llamado Song Festival y su canción salió seleccionada entre más de 200 temas de la mano de Rubén Cadenas, el cual apareció en su vida artística y a día de hoy sigue siendo su maestro.

–¿Cómo le fue comunicado que era la pregonera de la Feria de Castellar 2024?

–La verdad es que no me lo esperaba. Fue el alcalde el que me llamó y me preguntó si quería ser la pregonera, me pilló de sorpresa. Me quedé pensativa, porque es algo nuevo para mí, pero de momento le respondí que sí, que contara conmigo.

–¿Puede compaginar su carrera con vivir en Castellar?

–Sí. Soy de Castellar y vivo en Castellar. Me gusta mucho vivir aquí y, de moment,o no tengo pensamiento de irme.

-¿Qué es lo que más le gusta del pueblo?

–Me gusta mucho la gente, los chisparreros tenemos algo especial que no se puede explicar. También me gusta mucho el castillo. Además, mi familia tiene una casita cerca y vamos mucho a disfrutar. En aquella zona no hay cobertura y es un lujo poder estar allí.

–¿Puede adelantarnos algún detalle del pregón?

–El pregón es para mí algo muy importante. Voy a cantar dos temas, un trocito de una versión y un tema muy especial que hice cuando era pequeña, cuando estaba Paco Vaca de alcalde. Él mismo me la pidió y la voy a volver a cantar versionada con el acompañamiento de un piano.

–¿Algún recuerdo de su infancia en la Feria de Castellar que sea importante para usted?

– Tengo un recuerdo muy bonito porque en la Feria de mi pueblo empecé a cantar. Cuando llevaban la caseta del PSOE me invitaron a participar, hace muchos años. Yo siempre he sido muy apoyada, desde que tenía 9 años. El pueblo me ha respaldado desde entonces hasta ahora y me siento muy contenta.

–¿En qué proyecto trabaja actualmente?

–Después de mi última canción, Tierra de talento, he grabado un tema propio que saldrá a final de mes en el que cuento con la colaboración de varios artistas que trabajan conmigo.