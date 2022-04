"Ahora recuperaremos el tiempo perdido”

Tras dos años de parón debido a la crisis sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus, vuelven las festividades a Castellar. El periodista chisparrero, José Luis Acedo, ha sido elegido para pregonar la que serán sin dudas las fiestas más especiales del municipio en toda su amplia historia.

–¿Cómo recibes la noticia y qué sientes al aceptar este reto?

–En primer lugar, sorpresa. Yo siempre intento estar al tanto de lo que ocurre en mi pueblo y por eso tengo cierta relación con el alcalde. Cuando veo su teléfono lo primero que siento es sorpresa, me propone que sea el pregonero de las fiestas de Castellar, después de dos años sin Feria ni Romería y siento mucha emoción, responsabilidad e incluso algo de vértigo, pero muchísima alegría al mismo tiempo.

–¿Qué supone para ti ser el pregonero de la Feria y Romería de Castellar?

–Es un honor muy grande y también sientes ese vértigo porque es verdad que han sido dos años en los que nos hemos contenido las ganas de celebrar, de encontrarnos, de estar allí de nuevo en ese Real de la Feria con toda esa magia que tienen las fiestas de Castellar y en ese espacio donde se comparten tantas cosas. Eso es lo que nos ha faltado durante todo este tiempo de pandemia: momentos para compartir y momentos para celebrar.

Yo creo que por fin se dan las circunstancias adecuadas y va a ser un poco una cuenta atrás hacia ese momento, va a ser muy bonito. Pienso que en estos 50 años de historia de Castellar va a ser la feria más grande, más abierta y más multitudinaria, porque hay muchas ganas y unas expectativas muy grandes, todo eso le va a dar un aire muy especial a la feria de este año 2022.

–¿Cómo crees que serán estas festividades tras la pandemia?

–Pues si caben más especiales aún de lo que han sido otros años. Creo que le vamos a dar mucho más valor a esa oportunidad que nos da la feria de encontrarnos en un mismo espacio, de preocuparnos por los otros, de compartir buenos momentos, de sonreír… hay que celebrar el valor de las pequeñas cosas. Antes quizás teníamos más a mano este tipo de festividades porque se podían celebrar ferias en un punto u otro de cualquier pueblo, pero el hecho de no haberlas tenido durante dos años creo que tiene un significado profundo: darle valor a esos momentos especiales para compartir, porque nos hemos dado cuenta de que cuando no los tenemos y no disfrutamos de ellos los echamos muchísimo de menos.

Ese tiempo que hemos pasado en soledad, a distancia de los nuestros, sin que familiares hayan podido venir a visitarnos o sin abrazarnos y sentirnos de cerca como ocurren en esas casetas. Ahora podemos recuperar todo ese tiempo perdido.

–Vuelven las festividades cargadas de emoción, ¿cómo definirías tu pregón?

–Quiero que sea un pregón hecho desde el corazón, con humildad y el pregón que podría dar cualquier chisparrero o chisparrera: el pregón a pie de calle. Yo no tengo nada que decir más especial o diferente de lo que cualquier chisparrero con el corazón podría decirle a su pueblo.