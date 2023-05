Agradecimiento, alegría y responsabilidad

Juan Gavira García es el titular de la única farmacia de Castellar de la Frontera, cargo que compartió con su madre, María del Pilar García Balaguer, durante seis años. El pregonero se licenció por la Universidad de Sevilla, estudios que amplió con una diplomatura y un máster en Dirección de Empresas. Además, es el propietario de Ganadería Gavira, un referente en el mundo taurino. “Juan es una persona conocida por todos, querida y respetada. Su vocación profesional hace que entrar en la farmacia sea como entrar en un sitio donde te sientes cuidado y seguro. Su labor en materia de prevención y promoción de la salud de chisparreros y chisparreras merece un reconocimiento”, destacó el alcalde en el anuncio de su nombramiento.–¿Cómo se viven las horas previas a ese gran día?–Primero con infinito agradecimiento, son muchas las personas que me han transmitido su alegría y eso es lo más bonito que te puede pasar, pero a un sanitario más si cabe: querer y ser querido. Después con responsabilidad, intentando en todo momento buscar las palabras correctas y que el resultado sea lo más digno posible para uno de los pueblos más bonitos de España, en el que habitan las mejores personas del mundo. La tarea es casi imposible, valor taurino no falta, pero la línea entre valor y temeridad es muy fina. Sé perfectamente que ellos, al igual que yo, nos pondremos las gafas del cariño y con ellas cruzaré los dedos para no “pegar el petardo”.–¿Cómo será el pregón?–Lo más probable es que atienda todas las sugerencias que estos días previos me han realizado en el mostrador de la farmacia. En definitiva, es su pregón y el de un chisparrero subespecie “piojoso”.–¿Qué mensaje le gustaría transmitir?–Ojalá cumpla su papel fundamental: ser un llamamiento a cualquier persona que tenga oportunidad de acudir a este bonito pueblo de gentes maravillosas durante su feria y romería. Aprovecharé también que mis paciente-amigos están delante, sentaditos y me tienen que escuchar, para remachar los mensajes de salud que desde la farmacia transmitimos... es broma o no.–¿Qué recuerdos tiene de esta feria? ¿Qué tiene de especial para usted?–En mi caso, ha sido siempre muy familiar. La recuerdo casi siempre con mi madre y en la niñez con mis hermanos Salvador y Almoraima y con primos de la comarca. Más adelante, el cerebro, que es muy sabio, borra los excesos de la adolescencia, y paso a tener recuerdos de la juventud, ya involucrado con las guardias de la farmacia, tras estudiar en Sevilla. Y ya de padre, disfrutando muchísimo en familia, junto a Virginia, nuestros dos hijos y su abuela.–¿Cuál es su momento favorito?–Aquí se dice que el jueves es la noche de los chisparreros. Durante el transcurrir de la vida, uno va teniendo momentos preferidos diferentes. Hoy, soy más de dar las gracias y de pedirle por muchas personas al Santísimo Cristo de la Almoraima en su romería. Ojalá llegue el día que mi preferido sea el almuerzo de los mayores, que se lo pasan animadísimos.