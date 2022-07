“Lo que estoy viviendo ha sido siempre un sueño para mí”

Paula Quiros Martínez es la Reina de la tan esperada Velada y Fiestas de La Línea de la Concepción 2022. Esta chica, que dudó si presentarse hasta pocos días antes de que se cerrara la convocatoria, sorprendió al jurado y se hizo con la corona de esta feria tan especial en la que se celebra su aniversario 150+2. La sanidad es su pasión y con tan solo 20 años ya ejerce como técnica de laboratorio clínico. Pero Paula no se conforma con eso, y su determinación la ha llevado a estudiar el grado de Enfermería que comenzará en septiembre en Algeciras. Desde pequeña tiene la ilusión de ser matrona y, paso a paso, cada día está más cerca de cumplirlo.

Y si esto se trata de metas, Paula las va consiguiendo de una en una. Otro de sus sueños era convertirse en reina en la feria de su pueblo, y aunque no tuvo la oportunidad de presentarse a la Corte Infantil, El Portón le ha dado la oportunidad de hacerlo a la Corte Juvenil de este año. Sus planes cambiaron de la noche a la mañana, ya que ella pensaba presentarse para la feria del año que viene. Pero esta decisión se ha convertido en una de las mejores que ha tomado en su vida llevándola a conseguir su sueño. “Aunque yo tenía en mi cabeza presentarme el año que viene, todos me animaron a que aprovechase la oportunidad y probase, la verdad es que agradezco muchísimo todo el apoyo que he recibido y el empuje para presentarme”, declara Paula.

La reina de este año es una chica familiar a la que le gusta pasar tiempo rodeada de los suyos, disfrutar paseando por la playa de su querido pueblo y estar rodeada de amigos. Otro de sus pasatiempos favoritos es la lectura, a la que dedica parte de su tiempo.

Para Paula, este proceso de elección ha sido genial ya que ha conocido a gente increíble. “He tenido mucha suerte con la corte de este año, son unas niñas muy buenas y cercanas que nos ayudamos en lo que podemos. La verdad es que todas son muy simpáticas”. Además, afirma que se ha creado un ambiente genial que la hará disfrutar de todos los eventos de la feria preparados para la corte.Durante el proceso de elección entre nervios y risas Paula pasó todas las pruebas con nota alta y en el desfile final fue la elegida. “He tenido mucha suerte al ser elegida como reina este año. Va a ser muy especial, ya que se celebra el 150 aniversario que no pudimos llevar a cabo hace dos años” afirma la reina. Además, según Paula este año todo el mundo tiene muchas ganas de estas fiestas y se espera una afluencia bastante grande. Ella está contenta, porque ve a su pueblo con ilusión y animado, con muchas ganas de feria y de pasarlo bien junto a todos los vecinos.

Paula espera con ansias la coronación y la cabalgata. Este año van a ser las más especiales de su vida y tiene muchas ganas de vivirlo con sus compañeras. “También el domingo rociero es una fecha muy destacada porque todo el pueblo sale a la calle y hay un ambiente incomparable y precioso”. La reina y la corte invitan a todos a que asistan a la Velada y Fiestas de La Línea de la Concepción de 2022. Se trata de una feria muy importante para los linenses y después del parón van a celebrar su 150 aniversario como se merece.