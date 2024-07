Una vida volcada en el arte

Gaspar Martín pasó su juventud en Algeciras pero lleva prácticamente toda su vida viviendo en La Línea, después de pasar una temporada en Madrid. Se ha dedcado 100% al arte, tanto pintando carteles como enseñando técnicas de pintura en la Acelerada de La Línea. Este año ha dedicado el brindis de su cartel a la Feria de su pueblo.

–Háblenos un poco de su obra y su trayectoria.

–He intentado conseguir en la obra que los colores de La Línea estén presentes, para que se vea a simple vista que es la Feria de nuestro pueblo. Yo soy ya muy mayor y en mis tiempos me dedicaba a la cartelería de cine, pero cuando los cines empezaron a venirse abajo, lo fui dejando. También me dedicaba a participar en los concursos de los carteles de carnaval y de Feria, y he tenido la suerte de ganar muchos premios. Este cartel se lo he regalado yo a La Línea porque me dieron el premio de las Tres Gracias este año, y en agradecimiento al premio que me dieron, yo me ofrecí para hacerle el cartel a La Línea.

–¿Cuánto tiempo le ha llevado su realización?

–Como no se empieza y se sigue, no se puede contar el tiempo. Eso se hace en dos o tres días: un día se hace una parte, otro día otro poquito, como también a las pinturas se les tiene que dar tiempo para que se sequen... Se tardan dos o tres días, pero a trocitos.

–¿Qué técnica ha utilizado en esta obra?

–La técnica que he utilizado es la témpera. En la cartelería se utiliza mucho la témpera y el acrílico, pero el acrílico tiene el inconveniente de que cubre muy poco, sin embargo la témpera cubre muy bien la superficie, y es por lo que se suelen hacer los carteles cuando se van a reproducir.

–¿Dónde han podido verse los carteles que ha pintado durante tu vida?

–Como soy ya muy viejo, en los años 50 ya me dedicaba a pintar carteles para las fachadas del cine Florida de Algeciras. Cuando este cerró, yo me marché a Madrid y estuve trabajando allí, haciendo la cartelería del cine Capitol durante unos cuantos meses. En ese cine, los carteles había que hacerlos en varias tandas, porque eran muy grandes.

–¿Qué es lo que más le gusta de la Feria de La Línea?

–Pues mire, yo soy poco feriante, porque tengo 90 años, entonces ya no me puedo ir a montar en los caballitos.

–¿Algún recuerdo que sea para usted importante en la Feria de la línea?

–De la Feria me gusta todo, pero lo que más me gusta es que al ser La Línea un pueblo tan llano pues se anda muy bien y me he dado muy buenos paseos toda mi vida.

–¿Algún mensaje que le quiera enviar a su pueblo después de haberle regalado este cartel tan bonito?

–Mi mensaje sería que todo el mundo se divierta mucho estos días en la Feria, que trate de olvidarse de las preocupaciones y que se empape totalmente deoptimismo para divertirse y que lo pase todo muy bien. Ese es mi deseo.