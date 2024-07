“Tendremos una Feria segura y con todas las atracciones”

El alcalde de La Línea, Juan Franco, junto con su Ayuntamiento, lleva varios meses preparando esta gran semana de Feria en la ciudad para que todo salga a la perfección. Ha charlado con este periódico unos días antes del comienzo de la Velada y Fiestas de La Línea 2024.

– ¿Cómo están yendo los preparativos de esta Feria?

–Dentro de lo que cabe, razonablemente bien. Todo el sistema está montado y todos los operativos dispuestos con los distintos servicios municipales. El incidente que ha generado más tensión ha sido la reubicación del aparcamiento de las caravanas de los feriantes. Como se puede comprobar a simple vista, este año donde se ubican tradicionalmente es materialmente imposible que puedan instalarse, porque hay una obra abierta, con máquinas entrando y saliendo constantemente. Espero que para el año que viene podamos estudiar otras posibilidades que ya están sobre la mesa.

–¿Qué resaltaría de la Feria de La Línea 2024? ¿Alguna novedad?

–Más allá del tema organizativo que he comentado, es posible que vaya a haber un cambio de ubicación de los fuegos artificiales, lo anunciaremos en rueda de prensa en breve, ya que todavía estamos pendientes de algunos informes. Por lo demás, estrenamos la avenida España como recorrido de la cabalgata. Como novedades principales están las clásicas actuaciones que tenemos en las casetas municipales, que cada año son diferentes, pero por lo demás, el grueso de actividades son las que tan bien nos han estado funcionando en los últimos tiempos.

–¿Qué cambios ha llevado a cabo desde que cumple las funciones de alcalde?

–Un cambio sustancial fue que el aparcamiento de las caravanas. Cuando entré, se ubicaba en el parque. Una de las primeras acciones que tomé como alcalde fue no autorizar esa ocupación, se buscaron alternativas. Ahora, como digo, seguimos trabajando y se ha efectuado otro cambio nuevo y por lo demás, nuestra feria en líneas generales, lo que es el formato, creo que funciona y si algo funciona, pues mejor no tocarlo, ¿no? Sí que se llevaron a cabo mejoras en la infraestructura en la zona de casetas. Por ejemplo, el primer año fue una auténtica pesadilla con la entrada de camiones de alto vacío para la limpieza de lo que eran las fosas sépticas de las casetas y demás.

–¿Y en infraestructuras?

–También se ha avanzado muchísimo. Se metió una red de saneamiento en la zona de casetas, el tema de los trenzados eléctricos también está mucho más controlado, la coordinación con Bomberos, Policía Local y demás es máxima y, hasta la fecha, gracias a Dios, estamos teniendo suerte. Sí que tuvimos las dos años sin feria a consecuencia de la pandemia y gracias a Dios nos hemos tenido que lamentar grandes incidentes en el tiempo que llevo de alcalde, ya que la gente pues está demostrando que sabe divertirse y sobre todo que el trabajo previo tiene sus frutos.

–¿Cómo se ha gestionado este año la seguridad?

–Tuvimos una junta local de seguridad recientemente: se coordinó todo el dispositivo contando con el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, ya que hay que tener en cuenta que durante la feria, parte de casetas y grandes atracciones colindan con lo que es la Verja, con Policía Local, Protección Civil, Policía Autonómica y el Cuerpo de Bomberos y el dispositivo va a ser importante. De hecho es probable que se encuentre también con policía a caballo en algunos días concretos para reforzar la sensación de seguridad y esperemos que no haya que lamentar ningún incidente y que todo funcione bien en la fiesta.

–Este año es el 150 aniversario de la Villa de San José, ¿se reflejará de algún modo en esta Feria?

–Como es tradición tendremos actividades también allí, fundamentalmente montar los cortejos infantil y juvenil con sus respectivas reinas, que salen desde allí, para lo que se utilizará la escalinata. También, en el día del pleno institucional, tendremos presencia en ese edificio. La actividad específica como tal para conmemorar este aniversario la tendremos después de Feria. Será la noche del sábado cuando tendremos un concierto y actividades que queremos que tengan un protagonismo importante, que no se pisen con las actividades propias de Feria.

–¿Qué es lo que más le gusta personalmente de la Feria de La Línea?

–Bueno, a mí personalmente el día que más me gusta es el domingo rociero, me encuentro con muchos amigos, lo paso bien, estamos en la calle y demás. También me gusta mucho el día de la mujer, porque quedo con los compañeros míos del equipo de fútbol, vamos a comer y después pues alguna copa cae, nada más. En líneas generales me gusta prácticamente toda la Feria y la disfruto bastante.

–¿Algún mensaje que quiera compartir con sus vecinos?

–El mensaje principal que quiero transmitir a los linenses es desearle a todo el mundo que pase una Feria magnífica, que se lo pasen muy bien y que disfruten. Es importante que sepan que van a tener una Feria segura, con todas sus atracciones, a pesar de la polémica que hemos tenido y que hemos conseguido solucionar. Pero, sobre todo, sí que les ruego que disfruten con cabeza, que no abusen del alcohol y que sepan disfrutar de unos días que son de los más señalados en el calendario de actividades que tenemos en La Línea de la Concepción.