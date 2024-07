“Será un pregón breve, pero intenso y dedicado a La Línea”

Álvaro Picardo es un enamorado de su ciudad. Después de una larga trayectoria como pregonero cofrade, este año ha sido el elegido para dedicarle un honesto pregón a su tierra.

–¿Quién es el pregonero de la Feria de La Línea 2024?

–Soy Álvaro Picardo Becerra. Principalmente me conocen en el mundo cofrade de La Línea. He tenido el honor de realizar unos 12 ó 14 pregones para varias hermandades desde que era muy joven. Me convertí en el pregonero más joven de aquí al hacer el pregón oficial en 2016 y desde entonces he sido invitado a pregonar diversas festividades como las del Carmen, las patronales de la Inmaculada, y he dedicado pregones a hermandades como la Esperanza, la Salud y las Angustias, entre otros. Este año, el Ayuntamiento me ha propuesto realizar un pregón distinto, pero fiel a mi estilo, centrado en nuestra Feria y en La Línea.

–¿Podría contarnos un poco sobre su familia?

–Estoy casado con Ana Domínguez, a quien conocí en el ámbito cofrade, y tenemos dos hijas, Carmen y Victoria. Vivimos todos aquí en La Línea.

–¿Cómo fue el momento en el que recibió la noticia?

La noticia me llegó durante la presentación del cartel de La Línea Cofrade, donde la concejal Mercedes Ateney me dejó caer que algún día podría ser el pregonero. Más tarde, Juan Franco me llamó para confirmar que habían propuesto mi nombre y que él estaba encantado con la idea. Acepté con gusto.

–Entiendo que pregonar la Feria de su pueblo conlleva mucha responsabilidad.

–Sí, definitivamente. Es una responsabilidad enorme porque afecta a mucha gente. Las celebraciones aquí se viven intensamente, y eso puede ser abrumador.

–¿Cómo lleva la preparación del pregón?

–El pregón ya está prácticamente listo, aunque siempre hay dudas y detalles que pulir.

–¿Qué nos puede adelantar del pregón?

–Será un pregón breve pero intenso, centrado en nuestra identidad local y en la celebración festiva.

–¿Qué le gusta hacer fuera del ámbito cofrade?

–Soy químico industrial y trabajo en Algeciras, aunque vivo aquí en La Línea. Me gusta mucho leer y escribir, y disfruto especialmente de las festividades locales y de la vida en la calle.

–¿Cómo nació su pasión por el mundo cofrade?

–Me atrajo desde pequeño, a pesar de que mis padres no compartían este interés. Comencé a involucrarme en las hermadades desde pequeño y aquí sigo.

–¿Qué es lo que más te gusta de La Línea?

–Además de sus playas y su gente, destaco el buen ambiente y la intensidad con la que vivimos nuestras fiestas.

–¿Qué destacarías de la Feria de La Línea?

–Me quedo con el fin de semana de Coronación, la Cabalgata y el Domingo Rociero. Son momentos muy especiales para nosotros.

–¿Hay algo que te gustaría que La Línea mejorase?

–Creo que deberíamos creer más en nosotros mismos y valorar lo que tenemos.

–¿Qué mensaje le da a sus vecinos antes de la Feria?

–Que la vivan con intensidad y alegría, como nosotros sabemos hacerlo.