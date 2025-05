“Me gustaría que se llevasen mucha felicidad de mi pregón”

Los Barrios/A María Isabel Gómez Ortega, más conocida como ‘la Papela’, le tiembla el pulso. No es para menos, es la encargada de inaugurar con sus palabras la Feria de Los Barrios 2025.

‘La Papela’ es barreña de pura cepa. Nació en su casa, en la calle La Palma hace 72 años, en la misma cuna de hierro que su padre Andrés. De él aprendió todo lo que sabe del campo, pues los días en el cortijo El Tinoco junto a él marcaron su vida para siempre. María Isabel es un auténtico torbellino de alegría enamorada de su tierra, “una a loca mal hablada que lleva la risa por compañera e intenta que la gente que tengo alrededor sea un poco más feliz cada momento”, como ella misma se define. Hemos podido charlar con ella pocos días antes de su esperado pregón, y sin duda su energía contagiosa y gran corazón cautivarán a todos los presentes.

Pregunta.María Isabel, en su saluda ya confiesa que te tiemblan las manos solo de pensar en el pregón. ¿Cómo se siente al saber que será la encargada de abrir oficialmente la Feria 2025?

Respuesta.Me da mucha alegría que me hayan elegido, pero cuanto más se acerca la hora, pensando que tengo que ponerme delante del micrófono, más nervios me entran. Yo soy muy charlatana, pero esto algo intimida.

P.¿Por qué cree que la ha elegido la Comisión de Fiestas como pregonera?

R.Pues no sabría decirte. Yo hablo con todo el mundo y me siento muy querida por todo el pueblo. Todo el mundo me da la enhorabuena y me dicen que soy la propia, porque sin duda soy una auténtica enamorada de la Feria. Para mí, un traje de gitana es lo más bonito que hay.

P.Siendo una apasionada de los vestidos de flamenca. ¿Nos va a sorprender con el elegido para el pregón?

R.Es verdad que para mí el traje de gitana es un imprescindible, me hago uno cada año, así que puedes imaginar cuántos tengo. Y el de este año lo pedí hacer antes de que me nombraran pregonera. Como sabrás, muchos diseñadores solamente hacen un modelo del vestido, y como otra persona te coja la vez, ya te has quedado sin el que te gusta. Así que lo tengo desde hace tiempo. Eso sí, no estoy muy convencida, que no me deja respirar muy bien, por lo que me parece que decidiré el mismo día del pregón si me pongo ese o no.

P.La Peña de los 15V ha sido y es fundamental en su vida y en su forma de vivir esta fiesta. ¿Por qué es tan especial para usted?

R.Con perdón de las demás casetas del Campo de Gibraltar, pero es la más bonita de toda la comarca. Es una caseta con solera, de las de feria, feria de verdad. Con su flamenquito, bailando pasodoble y no como las nuevas de ahora que hay mucho brinco para arriba y para abajo.

P.Entiendo que prefiere entonces la feria de antes más que la de ahora.

R.Me preocupa que, como sigamos así, las casetas tradicionales se pierdan en el Campo de Gibraltar. Es verdad que a mí me gusta la feria de antes, la de ahora y cualquiera mientras tenga salud, pero veo que hay casetas que no parecen auténticas casetas de feria, y eso no acaba de convencerme. Eso sí, el libro de los gustos está en blanco y si es lo que la gente quiere y disfruta de ello, pues estupendo.

P.Por último, ¿qué le gustaría que se llevaran consigo quienes la escuchen en el pregón?

R.Lo que más me gustaría es que se lleven felicidad. Yo lo único que deseo es que la gente sea feliz, que no tenga problemas, que estemos unidos y vivir siempre lo mejor posible y sin hacer daño a nadie. Y por supuesto, lo principal, que se vengan a disfrutar la Feria con ganas de bailar, de reír y de pasarlo muy bien.