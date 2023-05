Consejos de la Policía Local para no perderse durante las fiestas

El Grupo Operativo de Apoyo y Prevención (GOAP) de la Policía Local enseña a los niños y niñas qué hacer si se pierden en la Feria.

Bajo el título Un día en la Feria de Los Barrios con el GOAP, el cuento incluye pautas y directrices en materia de educación vial y seguridad para que los pequeños adquieran hábitos viales y sepan qué hacer si se separan de sus familiares.

El proyecto educativo-preventivo, con charlas en los colegios dirigidas a los más pequeños, también tiene como fin que estos vean a la Policía Local como alguien en quien apoyarse y confiar.

Publicado tanto en papel como en versión digital, el cuento se desarrolla en la Feria de Los Barrios, pero se puede extrapolar a cualquier evento multitudinario o lugares con gran afluencia de público, en los que es más común este tipo de acontecimientos.

Entre las recomendaciones más destacables se encuentran que de camino a la Feria, si se va andando, los padres cojan de la mano a sus hijos. Hay que recorrer calles repletas de vehículos y personas y, de esa forma, se les protege de cualquier incidencia. Asimismo, también se aconseja cruzar por los pasos habilitados para peatones y, para aquellos que se desplazan en vehículo, se les pide que usen los sistemas de retención infantil.

La Policía Local de Los Barrios insiste a los niños y niñas que una vez lleguen al recinto ferial intenten no despistarse y estén siempre atentos para no perderse. Si eso ocurriera, el consejo es que no se muevan del sitio y alerten a la Policía si la ven pasar. Las autoridades apuntan que los niños perdidos suelen desandar. Pero si se quedan en un sitio fijo, su localización resulta mucho más fácil que si se ponen a deambular sin rumbo fijo.

La Policía Local también hace hincapié en la necesidad de que los más pequeños de la casa se aprendan de memoria sus datos y dirección, así como a las personas a las que deben facilitar los mismos en caso necesario.