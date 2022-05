“Con miedo, no hay Feria”

LA Feria es un encuentro de diversión para toda la ciudadanía, son las fiestas de Los Barrios y como tal, se pretende pasarlo bien. No se puede permitir que le emoción durante estos días sea el miedo para una parte de la población. El Ayuntamiento de Los Barrios quiere garantizar que todos y todas disfruten de las fiestas y la Feria 2022 en un contexto de seguridad, libertad e igualdad rechazando cualquier tipo de Violencia de Género. Desde el Consistorio recomiendan que se vaya siempre acompañada, que no se pierdan de vista las copas, que nadie se fíe de ningún desconocido y que todo el mundo se vaya acompañada a casa. La Feria está destinada a pasarlo bien y divertirse. ¿Tú quieres vivir a tope la Feria? Pues respeta y si eres testigo de una agresión sexual y no lo denuncias te conviertes en cómplice ¡no lo olvides!