Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 en directo | Números, todos los premios y dónde cae el Gordo

Miles de voces infantiles cantan números, el sonido de los bombos llena el Teatro Real de Madrid y millones de ciudadanos siguen el ritual más esperado del año: el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. En 2025, la cita vuelve a celebrarse el lunes 22 de diciembre, fiel a su tradición bicentenaria, con la promesa de repartir suerte, alegría y cerca de 2.700 millones de euros en premios.

El evento, organizado por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), es mucho más que una lotería. Es un acontecimiento cultural, un reflejo de las costumbres colectivas de los españoles y un símbolo de esperanza compartida. Cada año, millones de personas compran décimos, comparten participaciones, hacen colas frente a las administraciones más célebres y sueñan con escuchar su número cantado por los niños de San Ildefonso.

El escenario del sorteo, como es habitual, es el Teatro Real de Madrid, en pleno corazón de la capital. Las puertas se abren temprano, hacia las ocho de la mañana, y a las nueve comienza el canto inconfundible que acompañará a todo el país durante horas. Las bolas de los bombos girarán, los niños extraerán simultáneamente el número y el premio, con un teatro que se llena de murmullos, aplausos y lágrimas cuando aparezca el ansiado primer premio: ¡El Gordo!.

Un sorteo único en el mundo

El Sorteo de Navidad es, por volumen total de dinero repartido, el mayor del mundo. Su estructura es inconfundible: combina grandes premios con miles de pequeños importes, lo que hace que las probabilidades de ganar algo —aunque sea poco— sean mucho mayores que en otros sorteos.

Cada número va del 00000 al 99999, lo que supone 100.000 posibles combinaciones. Cada uno de ellos se emite en 195 series, y cada serie está dividida en 10 décimos. El precio del décimo se mantiene en 20 euros, lo que equivale a 200 euros por billete completo.

Con esta emisión total, la recaudación supera los 3.900 millones de euros, de los cuales alrededor del 70 % se destina a premios. Es decir, el Estado devuelve en forma de suerte más de 2.700 millones de euros a los jugadores, un porcentaje muy superior al de otros sorteos europeos o internacionales.

Los premios: del Gordo a la Pedrea

El Gordo de Navidad es el sueño de millones de personas. En 2025 mantiene su dotación clásica de 400.000 euros por décimo, equivalentes a 4 millones de euros por serie. Este premio principal transforma la vida de los agraciados y deja su huella en las localidades donde cae, que a menudo celebran durante días con brindis, música y emoción.

El segundo premio concede 125.000 euros por décimo (1.250.000 euros por serie) y también genera titulares, especialmente cuando aparece en pueblos pequeños o en zonas donde nunca había tocado antes.

El tercer premio, con 50.000 euros por décimo (500.000 euros por serie), completa el trío de grandes galardones, aunque todavía quedan categorías muy generosas.

Los cuartos premios, dos en total, reparten 20.000 euros por décimo (200.000 por serie) y los ocho quintos premios otorgan 6.000 euros por décimo (60.000 por serie). Estos últimos son los más frecuentes entre los grandes, y cada año llevan la alegría a decenas de provincias.

Más allá de estos premios mayores, el sorteo incluye una serie de premios complementarios que hacen de la Lotería de Navidad un fenómeno excepcionalmente repartido. Las aproximaciones —para los números anterior y posterior a los tres primeros premios— oscilan entre 960 y 2.000 euros por décimo. Las centenas, que premian a los números que comparten las tres primeras cifras con los grandes galardones, otorgan 100 euros por décimo, igual que las dos últimas cifras coincidentes.

La famosa pedrea concede 100 euros por décimo a 1.794 números, un auténtico manto de premios menores que mantiene viva la ilusión. Finalmente, los números cuya última cifra coincide con la del primer premio recuperan el importe jugado gracias al reintegro de 20 euros.

En conjunto, esta estructura permite que miles de personas en todo el país reciban algún tipo de premio, lo que explica la enorme popularidad del sorteo y su capacidad de unir a comunidades enteras en torno a la ilusión compartida.