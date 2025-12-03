Sánchez acusa al PP de "hacer de la salud un negocio" por las supuestas prácticas en el Hospital de Torrejón

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado al Partido Popular de "hacer de la salud un negocio" y una "oportunidad para enriquecerse" por las supuestas prácticas de la empresa concesionaria del Hospital de Torrejón de Ardoz, después de que el diario El País haya publicado un audio del CEO del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, en el que pide rechazar pacientes o procesos no rentables.

"Este es el modelo del PP: hacer de la salud un negocio y de la enfermedad una oportunidad para enriquecerse. El CEO de una empresa decidiendo sobre la vida de la gente: en eso consiste la privatización de la sanidad. Más listas de espera, más rentabilidad, más injusticias", ha declarado Sánchez en su cuenta de la red social X.

Tras ello, ha asegurado que el Gobierno "no lo va a permitir" y que va a defender la sanidad pública "con todos los instrumentos" con los que cuenta el Estado.

En el audio publicado por el mencionado periódico, se escucha al el CEO de Ribera Salud, gestora del hospital de Torrejón, pedir un aumento de las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio, todo ello durante una reunión con una veintena de mandos del grupo y del hospital el 25 de septiembre.

"En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino", dice Gallart en ese audio. Asimismo, insta a "hacer iteraciones" --ajustes-- para "alcanzar un Ebitda [beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones] de cuatro o cinco millones", según este periódico.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP), a la que ha acusado de poner “el dinero por encima de las vidas” y ha anunciado que Más Madrid prepara “acciones legales” contra el gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso.

El ministro para la Transformación Digital y líder del PSOE de Madrid, Óscar López, ha asegurado que su partido también estudia opciones legales para cargar contra el ejecutivo autonómico y ha anunciado que pedirán que la consejera de Sanidad, Fatima Matute, rinda cuentas en el Parlamento de la Comunidad.